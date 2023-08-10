Разведчики Британии считают, что власти России, вероятно, пытаются перекрыть россиянам доступ к виртуальным частным сетям (VPN). В течение последней недели меры по запрету соответствующих программ, позволяющих использовать запрещенные в России приложения, усилились.

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Позволяют обойти государственную цензуру

По информации разведки Великобритании, отчеты свидетельствуют о том, что многие из популярных VPN стали непригодными для использования в некоторых регионах России.

Именно VPN позволяют пользователям маскировать свой доступ в Интернет, поддерживать конфиденциальность и обходить государственную цензуру.

VPN чрезвычайно популярны в России, несмотря на то, что они незаконны с 2017 года. Они дают пользователям доступ к объективным международным источникам новостей, в частности о войне в Украине,

– говорится в возведении ведомства.

VPN, вероятно, предпринимают попытки российского государства полностью контролировать внутренний поток информации недостаточными.

К тому же, помимо усиления технических сбоев, в России также развернули информационную кампанию, пытаясь испугать граждан и предотвратить использование VPN. В государстве-агрессоре утверждают, что они подвергают личные данные пользователей риску.

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