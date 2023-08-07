Пропагандистские СМИ сообщают, что инцидент произошел в Запорожской области в селе Работино. Россияне своими силами помогли ВСУ продвигаться на Юге.
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Россияне обстреляли своих диверсантов
Группа российских военных переоделась в форму ВСУ и планировала устроить диверсию в украинском тылу. Однако россияне заметили свои войска из беспилотника и приняли их за украинцев. Они сразу передали координаты диверсантов – по ним открыла огонь российская артиллерия.
В результате "дружественного огня" погибли 32 оккупанта. Кроме этого, из-за атаки россияне разоблачили собственные позиции. Вооруженные Силы Украины накрыли местонахождение российской артиллерии кассетными боеприпасами. Дополнительно погибли еще 19 человек.
Россияне заявили, что виновным в "трагедии" стал командир оккупантов, ничего не сообщивший о подготовке диверсии. После "дружеского огня" он сбежал от россиян. Сейчас его ищут.
Ситуация на фронте: что известно
- Враг активизировался на Купянском направлении – откуда россиян выбили еще осенью. Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции.
- В интервью Кирилл Буданов заявил, что украинские войска на Бахмутском направлении двигаются быстрее, чем на Южном. Кроме этого, он не скрывает, что контрнаступление сложное.
- На Южном направлении враг успел подготовить несколько уровней обороны. Это минные поля, "зубы дракона", противотанковые рвы и ежи и другие препятствия. Протяженность оборонительных линий составляет от 10 до 40 км.