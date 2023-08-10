Так, одна з росіянок вирішила поцупити цю сітку у своїх співгромадян для себе. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Росіянка поцупила москітну сітку у своїх співгромадян

Одразу після вибуху у Сергієвому Посаді, де був розташований цей завод, на місце інциденту приїхала жителька цього населеного пункту і почала мародерити у своїх громадян, замість того, щоб допомогти їм. Так, вона вкрала біля одного з будинків москітну сітку, яку вибило з вікна внаслідок вибухової хвилі.

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Сама окупантка заявила, що їй буцімто ця сітка потрібна більше, адже "у неї є діти", та і взагалі "вона тут нікому не потрібна валяється". Зрештою такі дії не схвалили місцеві, які осудили росіянку за її вчинок.

Ба більше, вона також намагалася спакувати свою "здобич" у таксі, але її туди не пустили. Далі окупантка вирішила понести своє "майно" пішки, але це тривало недовго.

Пропагандисти розповіли, що додому вона нібито пішла вже без москітної сітки. Якою була доля цієї "здобичі" та чи повернули це "майно" господарям – росіяни не повідомили.

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