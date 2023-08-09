Як зауважила ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина, вибух на тамтешньому заводі у Московській області був такої сили, що на відео та фото в сусідніх будинках повибивало вікна. А кількість постраждалих вже становить щонайменше 40 людей.
До теми Роз***ало весь завод, – очевидці після вибуху в Сергієвому Посаді
Пропагандисти розповідають, що нічого особливого не сталося
Спершу серед тамтешніх ЗМІ та телеграм-каналів поширювалися різні версії, що насправді сталося у Сергієвому Посаді. Там припускали, що вибух могли спричинити невідомі безпілотники. Була й версія про вибух на котельні.
Норіцина висміяла відмазки російських пропагандистів щодо вибухів під Москвою: дивіться відео
Одна з головних пропагандисток Ольга Скабєєва в ефірі російського телебачення взагалі почала спростовувати інформацію про вибух на заводі. Виявляється, що це всього лиш був "склад з феєрверками". Тому й вибуховий "гриб" був настільки великим.
Звісно, що це був склад з піротехнікою… Точно не безпілотник. Цікаво, чому тоді один "відважний" росіянин вирішив показати, що там взагалі було. Він оприлюднив фото. І чомусь там на території лежать такі боєприпаси,
– зауважила Норіцина.
Річ, схожа на боєприпас, яку знайшли поблизу місця вибуху / Скриншот 24 Каналу
Вибухи під Москвою: коротко
- У місті Сергієв Посад, що розташоване в Московській області, 9 липня пролунав потужний вибух. Воно розташоване за 70 кілометрів від столиці. Очевидці повідомляли, що вибух стався на Загорському оптико-механічному заводі.
- Відомо, що це підприємство входить до холдингу "Швабе" державної корпорації Ростех. Воно є одним з провідних розробників та виробників оптико-електронних приладів, які використовують російські силові структури та армія. Там виготовляли оптичні приціли, тепловізори, головки самонаведення ракет, прилади нічного бачення тощо.
- Окрім цього, в Москві також заявили про "атаку" безпілотників. Один летів поблизу Домодєдово, інший – в район Мінського шосе. Окупанти одразу почали звітувати, що буцімто все збили.