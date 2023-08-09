Как заметила ведущая 24 Канала Анастасия Норицина, взрыв на тамошнем заводе в Московской области был такой силы, что на видео и фото в соседних домах выбило окна. А количество пострадавших уже составляет по меньшей мере 40 человек.

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Пропагандисты рассказывают, что ничего особенного не произошло

Сначала среди местных СМИ и телеграм-каналов распространялись разные версии, что действительно произошло в Сергиевом Посаде. Там предполагали, что взрыв могли вызвать неизвестные беспилотники. Была и версия о взрыве на котельной.

Норицина высмеяла отмазки российских пропагандистов по поводу взрывов под Москвой: смотрите видео

Одна из главных пропагандисток Ольга Скабеева в эфире российского телевидения вообще начала опровергать информацию о взрыве на заводе. Оказывается, это всего лишь был "склад с фейерверками". Потому и взрывной "гриб" был настолько велик.

Конечно, это был состав с пиротехникой… Точно не беспилотник. Интересно, почему тогда один "отважный" россиянин решил показать, что там вообще было. Он обнародовал фото. И почему-то там на территории лежат такие боеприпасы,

– заметила Норицына.

Вещь, похожая на боеприпас, которую нашли вблизи места взрыва / Скриншот 24 Канала

Взрывы под Москвой: коротко