Готовиться может: какова вероятность, что Путин начнет "великую войну" со странами НАТО
Путин и напрямую российская пропаганда могут продолжать говорить о "великой войне" за территорией Украины. Ведь это их элемент шантажа и пугалок. Впрочем, главный вопрос в ресурсах – НАТО значительно мощнее России, которая долго не продержится. Это прекрасно понимают в Кремле.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Дмитрий Орешкин. Он объяснил политику страны-оккупанта.
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Пугалки Кремля
Самой большой пугалкой Кремля является история с ядерным оружием. За эти заявления в России ответственен Дмитрий Медведев, который каждый раз подчеркивает эту тему. Она рассчитана на 25% населения, считает Орешкин. Остальные понимают, что без последствий их недострана тоже не останется.
"Если они его (ядерное оружие – 24 Канала) достанут из кармана, их быстро "прихлопнут". И в Кремле это понимают. Я бы не очень серьезно относился к этим заявлениям, но есть вероятность. Здесь велика цена вопроса. Пока это элемент блефа, шантажа к которому привыкли", – объяснил он.
Дмитрий Орешкин о политике Кремля: смотреть видео
Новая фаза войны
По мнению политолога, сейчас идет переход к новой фазе войны высоких технологий. В том числе, она касается и информации. Путин четко понимает, что ему очень тяжело будет тягаться с Западом и Украиной.
У Путина сейчас вариант закрыться в консервной банке, поддерживать там свой статус, рассказывая, что он "великий победитель". Но при этом не позволяя выдвинуться наружу и посмотреть, как живут другие страны и что произошло с Россией,
– добавил Орешкин.
Политические процессы в России: последние новости
- Путин, вероятно, хочет вывести войну за пределы Украины. Для этого могли быть переброшены в Беларусь отряды вагнеровцев. Сейчас не исключение провокации на границе с Польшей и возможно Литвой.
- Тем временем аналитики американского Института изучения войны предполагают, что вагнеровцы могут вернуться в Россию. Это может свидетельствовать о том, что ряд договоренностей между Пригожиным и Путиным были нарушены. А сам Александр Лукашенко отказался финансировать наемников.
- В России могут перекрыть доступ к определенным программам через VPN. С начала полномасштабного вторжения в стране-оккупантке запретили определенные ресурсы, но ограничения обходили благодаря указанной платформе.