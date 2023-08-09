Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его мнению, Владимир Путин будет давить на Запад при любом удобном случае.

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Путин давит, когда видит слабину

Путин пытается подогреть противостояние с Западом, выведя конфликт за пределы России и Украины. Впервые это стало понятно, когда террористическая организация "Вагнер" была переброшена в Беларусь.

В процессе оказалось, что пребывание военных преступников вблизи границ НАТО по-настоящему пугает Запад. Кремль увидел напряженность Литвы и Польши и решил использовать "Вагнер" для давления на эти страны.

"Таким образом Путин решает большие задачи минимальными ресурсами. При определенном сценарии Польша и Литва могут требовать большей поддержки от НАТО, а западноевропейские страны будут пугаться самого факта войны на территории Евросоюза", – предположил политический эксперт.

Иван Преображенский о логике провокаций Путина: смотрите видео

С точки зрения Путина, это позволит ему вести шантажистские переговоры с Западом. Например, они могли бы касаться санкций против российского ВПК, ведь Путин очень заинтересован в том, чтобы получать западные технологии для своего оружия.

Важно помнить, что Путин – торговец страхами. В большинстве случаев он не создает реальные угрозы, а пытается использовать страхи других,

– подчеркнул Преображенский.

Зачем Путину эскалация в Африке

Россия уже много лет пытается вытеснить Францию из африканской Сахели. Одной из последних стран, не попавших под влияние России в этом регионе, была Нигер. Поэтому, когда на ее улицах начали проходить акции в поддержку России и "Вагнер", было не трудно догадаться, кто мог помогать местным мятежникам.

"Российская политика направлена на то, чтобы создавать угрозы для границ ЕС и находящихся в его сфере влияния государств. Путин не может отдать приказ "обстрелять Дрезден", но он будет влезать в любую мелкую рану, которую сможет раскрывать сильнее", – объяснил политический эксперт.

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