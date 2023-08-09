Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его мнению, Владимир Путин будет давить на Запад при любом удобном случае.
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Путин давит, когда видит слабину
Путин пытается подогреть противостояние с Западом, выведя конфликт за пределы России и Украины. Впервые это стало понятно, когда террористическая организация "Вагнер" была переброшена в Беларусь.
В процессе оказалось, что пребывание военных преступников вблизи границ НАТО по-настоящему пугает Запад. Кремль увидел напряженность Литвы и Польши и решил использовать "Вагнер" для давления на эти страны.
"Таким образом Путин решает большие задачи минимальными ресурсами. При определенном сценарии Польша и Литва могут требовать большей поддержки от НАТО, а западноевропейские страны будут пугаться самого факта войны на территории Евросоюза", – предположил политический эксперт.
Иван Преображенский о логике провокаций Путина: смотрите видео
С точки зрения Путина, это позволит ему вести шантажистские переговоры с Западом. Например, они могли бы касаться санкций против российского ВПК, ведь Путин очень заинтересован в том, чтобы получать западные технологии для своего оружия.
Важно помнить, что Путин – торговец страхами. В большинстве случаев он не создает реальные угрозы, а пытается использовать страхи других,
– подчеркнул Преображенский.
Зачем Путину эскалация в Африке
Россия уже много лет пытается вытеснить Францию из африканской Сахели. Одной из последних стран, не попавших под влияние России в этом регионе, была Нигер. Поэтому, когда на ее улицах начали проходить акции в поддержку России и "Вагнер", было не трудно догадаться, кто мог помогать местным мятежникам.
"Российская политика направлена на то, чтобы создавать угрозы для границ ЕС и находящихся в его сфере влияния государств. Путин не может отдать приказ "обстрелять Дрезден", но он будет влезать в любую мелкую рану, которую сможет раскрывать сильнее", – объяснил политический эксперт.
В каких странах активизировалась Россия
- Россия пытается создать угрозу странам НАТО, используя территорию Беларуси. Для этого туда уже перекинули не менее 5 тысяч боевиков "Вагнера", а также – построили базу для хранения тактического ядерного оружия.
- Переворот в Нигере, хоть и не был организован Россией, но во многом от нее зависит. На днях стало известно, что, как и в случае с переворотом в Мали, новый режим стремится заручиться поддержкой "Вагнер" для сохранения своей власти.
- Перед тем, как помочь перевороту в Нигере, Россия начала терять свое влияние в Африке. Так, из-за спекуляций страны-агрессорки с зерновой инициативой на саммит Россия – Африка не приехало две трети стран континента.