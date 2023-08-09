Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт із питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. На його думку, Владімір Путін тиснутиме на Захід за будь-якої слушної нагоди.

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Путін тисне, коли бачить слабину

Путін намагається підігріти протистояння із Заходом, вивівши конфлікт за межі Росії та України. Вперше це стало зрозуміло, коли терористичну організацію "Вагнер" перекинули до Білорусі.

В процесі виявилося, що перебування воєнних злочинців поблизу кордонів НАТО по-справжньому лякає Захід. Кремль побачив напруженість Литви та Польщі й вирішив використати "Вагнер" для створення тиску на ці країни.

"В такий спосіб Путін вирішує великі завдання мінімальними ресурсами. За певного сценарію, Польща і Литва можуть вимагати більшої підтримки від НАТО, а західноєвропейські країни натомість лякатимуться самого факту війни на території Євросоюзу", – припустив політичний експерт.

Іван Преображенський про логіку провокацій Путіна: дивіться відео

З погляду Путіна, це дозволить йому вести шантажистські перемовини із Заходом. Наприклад, вони могли б стосуватися санкцій проти російського ВПК, адже Путін дуже зацікавлений у тому, щоб отримувати західні технології для своєї зброї.

Важливо пам’ятати, що Путін – торговець страхами. Він не створює реальні загрози, а намагається використовувати страхи інших,

– підкреслив Преображенський.

Навіщо Путіну ескалація в Африці

Росія вже багато років намагається витіснити Францію з африканської Сахелі. Однією з останніх країн, які не потрапили під вплив Росії в цьому регіоні, була Нігер. Тому, коли на її вулицях почали проходити акції на підтримку Росії та ПВК “Вагнер”, було не важко здогадатися, хто міг допомагати місцевим заколотникам.

"Російська політика спрямована на те, щоб створювати загрози для кордонів ЄС та держав, що перебувають у його сфері впливу. Путін не може віддати наказ "обстріляти Дрезден", але він буде влізати в будь-яку дрібну рану, яку зможе розкривавити сильніше", – пояснив політичний експерт.

В яких країнах активізувалася Росія