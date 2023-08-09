Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк створив допис у соцмережах, присвячений атаці дронів на Москву. Він зробив прогноз для країни-агресорки.
До теми Герасимов, Собянін, де ППО: москвичі психують через нову атаку дронів
Яке майбутнє чекає на Росію
Радник Андрія Єрмака констатував, що бойові дії переносяться на території держави-терориста.
Невстановлений безпілотник над Росією – бездоганний символ сьогодення.
"Клан Путіна" дедалі активніше та наполегливіше переносить війну на власну територію,
– написав він.
Подоляк назвав цю стратегію "правильною і розумною". На думку представника ОП, вона втягне Росію у "рятівну політичну перебудову", прискорить знищення "клану шовіністів" та остаточно закриє країну-агресорку "в традиційній внутрішній громадянській війні".
Що цьому передувало
У ніч на 9 серпня в російській столиці було гучно. Місцева влада заявила про підліт 2 дронів та відзвітувала про нібито їхнє знищення.
Один дрон буцімто збили в районі Мінського шосе, а інший – в районі Домодєдово. Пропагандистські ЗМІ країни-агресорки стверджують, що БпЛА нібито були бойовими.
Що кажуть експерти про атаки невідомих БпЛА на Москву
- Останнім часом невстановлені дрони стали частіше літати в бік столиці держави-терориста. Колишній російський депутат Ілля Пономарьов у розмові з 24 Каналом припустив, що кількість безпілотників тільки зростатиме, а окупантам стане дедалі складніше відбиватися.
- Також він зауважив, що складно боротися проти дронів, якщо їх запускають з території самої Росії поруч з Москвою. Адже в загарбників недостатньо засобів для цього, а ще їм бракує досвіду.
- Не так давно у Росії знову було гучно. Безпілотники двічі влучали у бізнес-центр "Москва-Сіті", де, за попередньою інформацією, розташовані 3 міністерства країни-агресорки. Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь", який росіяни розмістили на даху міноборони, не зміг збити дрон з 300 метрів.
- Аеророзвідник добровольчого формування територіальної громади Андрій Коваленко побачив у тому, що російська ППО продемонструвала свою абсолютну нікчемність, плюси для москвичів. За його словами, якби випущена ракета збила ціль, то її уламки попадали б на житлові квартали та майже гарантовано призвели б до жертв серед цивільного населення.