Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк створив допис у соцмережах, присвячений атаці дронів на Москву. Він зробив прогноз для країни-агресорки.

До теми Герасимов, Собянін, де ППО: москвичі психують через нову атаку дронів

Яке майбутнє чекає на Росію

Радник Андрія Єрмака констатував, що бойові дії переносяться на території держави-терориста.

Невстановлений безпілотник над Росією – бездоганний символ сьогодення.

"Клан Путіна" дедалі активніше та наполегливіше переносить війну на власну територію,

– написав він.

Подоляк назвав цю стратегію "правильною і розумною". На думку представника ОП, вона втягне Росію у "рятівну політичну перебудову", прискорить знищення "клану шовіністів" та остаточно закриє країну-агресорку "в традиційній внутрішній громадянській війні".

Що цьому передувало

У ніч на 9 серпня в російській столиці було гучно. Місцева влада заявила про підліт 2 дронів та відзвітувала про нібито їхнє знищення.

Один дрон буцімто збили в районі Мінського шосе, а інший – в районі Домодєдово. Пропагандистські ЗМІ країни-агресорки стверджують, що БпЛА нібито були бойовими.

Що кажуть експерти про атаки невідомих БпЛА на Москву