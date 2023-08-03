Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог, аеророзвідник добровольчого формування територіальної громади Андрій Коваленко. Як відомо, під час дронової атаки вночі 24 липня ЗГРК "Панцирь", розміщений на даху міноборони Росії, не зміг збити безпілотник за 300 метрів.

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Системи ППО на дахах можуть більше нашкодити, ніж допомогти. Якби випущена ракета збила ворожу ціль, то її уламки попадали б на житлові квартали. Майже гарантовано могли бути жертви серед цивільного населення.

"Москвичам пощастило, що "Панцирь" не вистрілив", – констатував Коваленко.

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Удари по Росії триватимуть

Вибухи в країні-агресорці натепер мають радше символічне значення, однак надалі вони можуть поширитись і на стратегічні об'єкти.

Схоже відбувається вже на окупованих територіях України, зокрема в Криму. Можливо, удари по складах з боєприпасами та командних пунктах росіян не такі сенсаційні, але їхня у роль у наближенні перемоги безсумнівна.

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