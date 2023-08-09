Про це 24 Каналу розповів колишній російський депутат Ілля Пономарьов, підкресливши, що в Україні є багато ентузіастів, які здатні створювати потужні дрони. Варто зауважити, що офіційний Київ ніколи не підтверджує проведення будь-яких операцій на території Росії. Це все – прояви партизанського руху всередині країни-агресорки.
Дивіться також Абсолютно військовий об'єкт: що це за завод у Москві, на якому стався вибух
Чи можуть окупанти захистити Москву від дронів
Як наголосив Пономарьов, російські окупанти вже тривалий час запускають іранські дрони-камікадзе Shahed-136 по Україні. І це дозволило добряче натренуватися силам ППО відбивати такі атаки.
В Росії ситуація з цим дещо інша. Там не тільки менше досвіду зі знищення таких безпілотників, але й напрямки запуску бувають зовсім різними. Дрон може летіти сотні кілометрів до самої Москви, але інколи їх запускають і неподалік.
Боротися проти безпілотників, які запустили партизанські підрозділи з території самої Росії поруч з Москвою – складно. В окупантів не існує достатньо засобів, щоб це зробити,
– зауважив Пономарьов.
До теми – дивіться розмову з Іллею Пономарьовим на ютубі 24 Каналу
На його думку, російські окупанти не мають достатньо різних засобів, які зможуть повністю прикрити столицю. Тому у випадку масованої атаки дронів по Москві оборона буде суттєво прорвана.
Вибухи в Росії: коротко
- З початку повномасштабної війни проти України, яка почалася 24 лютого 2022 року, в Росії значно зросла кількість різних таємничих та незрозумілих вибухів на військових об'єктах. Інколи туди залітають невідомі безпілотники.
- До прикладу, 9 серпня посеред ночі на околицях Москви зафіксували два БпЛА. Загарбники заявили, що змогли їх підбити.
- Цікаво, що 9 серпня також стався вибух у місті Сергієв Посад, яке розташоване за 70 кілометрів від Москви. Пропагандистські ЗМІ повідомляли, що інцидент відбувся на Загорському оптико-механічному заводі. Згодом там переконували, що вибух стався на складі піротехніки.