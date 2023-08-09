Про це 24 Каналу розповів колишній російський депутат Ілля Пономарьов, підкресливши, що в Україні є багато ентузіастів, які здатні створювати потужні дрони. Варто зауважити, що офіційний Київ ніколи не підтверджує проведення будь-яких операцій на території Росії. Це все – прояви партизанського руху всередині країни-агресорки.

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Чи можуть окупанти захистити Москву від дронів

Як наголосив Пономарьов, російські окупанти вже тривалий час запускають іранські дрони-камікадзе Shahed-136 по Україні. І це дозволило добряче натренуватися силам ППО відбивати такі атаки.

В Росії ситуація з цим дещо інша. Там не тільки менше досвіду зі знищення таких безпілотників, але й напрямки запуску бувають зовсім різними. Дрон може летіти сотні кілометрів до самої Москви, але інколи їх запускають і неподалік.

Боротися проти безпілотників, які запустили партизанські підрозділи з території самої Росії поруч з Москвою – складно. В окупантів не існує достатньо засобів, щоб це зробити,

– зауважив Пономарьов.

До теми – дивіться розмову з Іллею Пономарьовим на ютубі 24 Каналу

На його думку, російські окупанти не мають достатньо різних засобів, які зможуть повністю прикрити столицю. Тому у випадку масованої атаки дронів по Москві оборона буде суттєво прорвана.

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