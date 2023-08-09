Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк создал пост в соцсетях, посвященный атаке дронов на Москву.. Он сделал прогноз для страны-агрессорки.

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Какое будущее ждет Россию

Советник Андрея Ермака констатировал, что боевые действия переносятся на территории государства-террориста.

Неустановленный беспилотник над Россией – безупречный символ современности.

"Клан Путина" все активнее и настойчивее переносит войну на собственную территорию,

– написал он.

Подоляк назвал эту стратегию "правильной и разумной". По мнению представителя ОП, она втянет Россию в "спасательную политическую перестройку", ускорит уничтожение "шановистского клана" и окончательно закроет страну-агрессорку "в традиционной внутренней гражданской войне".

Что этому предшествовало

В ночь на 9 августа в российской столице было громко. Местные власти заявили о подлете 2 дронов и отчитались о якобы их уничтожении.

Один дрон будто бы сбили в районе Минского шоссе, а другой – в районе Домодедово. Пропагандистские СМИ страны-агрессорки утверждают, что БПЛА якобы были боевыми.

Что говорят эксперты об атаках неизвестных БПЛА на Москву