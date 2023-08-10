Об этом 24 Каналу рассказал политолог Дмитрий Орешкин. Он объяснил политику страны-оккупанта.

Смотрите также Путинский режим должны добить: чем грозит оттягивание войны и переговоры

Пугалки Кремля

Самой большой пугалкой Кремля является история с ядерным оружием. За эти заявления в России ответственен Дмитрий Медведев, который каждый раз подчеркивает эту тему. Она рассчитана на 25% населения, считает Орешкин. Остальные понимают, что без последствий их недострана тоже не останется.

"Если они его (ядерное оружие – 24 Канала) достанут из кармана, их быстро "прихлопнут". И в Кремле это понимают. Я бы не очень серьезно относился к этим заявлениям, но есть вероятность. Здесь велика цена вопроса. Пока это элемент блефа, шантажа к которому привыкли", – объяснил он.

Дмитрий Орешкин о политике Кремля: смотреть видео

Новая фаза войны

По мнению политолога, сейчас идет переход к новой фазе войны высоких технологий. В том числе, она касается и информации. Путин четко понимает, что ему очень тяжело будет тягаться с Западом и Украиной.

У Путина сейчас вариант закрыться в консервной банке, поддерживать там свой статус, рассказывая, что он "великий победитель". Но при этом не позволяя выдвинуться наружу и посмотреть, как живут другие страны и что произошло с Россией,

– добавил Орешкин.

Политические процессы в России: последние новости