Роботодавець вимагає військово-облікові документи: чи законно це

Роботодавці повинні вести та регулярно оновлювати різноманітні облікові документи. Зокрема, мовиться і про військово-облікові документи працівників.

Які саме документи повинні надати роботодавцеві громадяни та чи можуть звільнити у разі відмови робити це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Роботодавці повинні вести різні облікові документи, зокрема військові

Постанова Кабміну № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" передбачає, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів має синхронізуватися з іншими реєстрами. Щоб актуалізувати дані, роботодавці мають оновлювати інформацію за військово-обліковими документами працівників.

Що повинен робити кожен роботодавець:

Ставити кожного нового працівника на військовий облік у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП);

ознайомити з Правилами військового обліку під особистий підпис;

коли працівник звільняється з місця працевлаштування, роботодавець має повідомити про це ТЦК та СП;

вести Списки персонального військового обліку на підприємствах.

Саме тому, роботодавці можуть перевіряти наявність військового квитка у паперовій чи в електронній формі. При чому, як під час прийняття на роботу, так і в тих, хто вже давно працює.

Які саме документи треба надати роботодавцеві:

призовники – приписне посвідчення;

військовозобов’язані — військовий квиток або тимчасове посвідчення;

резервісти — військовий квиток.

Навіть якщо працівник відмовляється надавати таку інформацію про себе чи показувати роботодавцю відповідні документи, його не мають права за це звільняти.

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Бронювання працівників: які підприємства можна вважати критично важливими

7 основних критеріїв, згідно з якими визначаються підприємства й організації, що вважаються критично важливими для економіки України, 24 Канал вже називав раніше. Їхні керівники мають право бронювати від мобілізації своїх співробітників.

Крім цього уряд виокремив ще такі критично важливі підприємства й організації: