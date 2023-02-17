Работодатель требует военно-учетные документы: законно ли это

Работодатели должны вести и регулярно обновлять различные учетные документы. В частности, говорится и о военно-учетных документах работников.

Какие документы должны предоставить работодателю граждане и могут ли уволить в случае отказа делать это – читайте в материале 24 Канала.

К теме Отсрочку получат далеко не все: сколько военнообязанных работников могут забронировать

Работодатели должны вести разные учетные документы, в частности военные

Постановление Кабмина №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" предусматривает, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов должен синхронизироваться с другими реестрами. Чтобы актуализировать данные, работодатели должны обновлять информацию по военно-учетным документам работников.

Что должен делать каждый работодатель:

ставить каждого нового работника на военный учет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП);

ознакомить с Правилами военного учета под личную подпись;

когда работник увольняется с места трудоустройства, работодатель должен уведомить об этом ТЦК и СП;

вести Списки персонального военного учета на предприятиях.

Именно поэтому, работодатели могут проверять наличие военного билета в бумажной или электронной форме. Причем, как при принятии на работу, так и у тех, кто уже давно работает.

Какие именно документы нужно предоставить работодателю:

призывники – приписное удостоверение;

военнообязанные - военный билет или временное удостоверение;

резервисты – военный билет.

Даже если работник отказывается предоставлять такую информацию о себе или показывать работодателю соответствующие документы, его не имеют права увольнять за это.

Актуально На улице и блокпостах: юрист объяснил, где законно вручать повестки

Бронирование работников: какие предприятия можно считать критически важными

7 основных критериев, согласно которым определяются предприятия и организации, считающееся критически важными для экономики Украины, 24 Канал уже называл раньше. Их руководители вправе бронировать от мобилизации своих сотрудников.

Кроме этого правительство выделило еще такие критически важные предприятия и организации: