6 жовтня, 20:47
Чи можуть мобілізовані укласти контракт з чітким терміном: відповідь юриста

Поліна Буянова
Основні тези
  • Мобілізовані українці можуть підписати контракт з ЗСУ, причому тривалість контракту залежить від військового звання.
  • Передбачені стартові виплати при підписанні контракту, а також додаткові виплати для тих, хто бере участь в активних бойових діях.

Загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили щонайменше до 5 листопада. За законом, мобілізовані громадяни мають право перейти на контрактну форму служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення адвоката Юрія Айвазяна на порталі "Юристи.UA".

Хто може підписати контракт?

Мобілізовані українці можуть укласти контракт вже під час служби. Однак тривалість контракту залежить від військового звання:

  • для рядового складу мінімальний термін становить 3 роки;
  • для сержантів і старшин – від 3 до 5 років;
  • для офіцерів – щонайменше 5 років;
  • для офіцерів авіації мінімальний термін контракту становить 10 років.

Варто зазначити, що при підписанні контракту передбачені стартові виплати, зокрема одноразова грошова допомога в розмірі від 24 до 30 тисяч гривень залежно від звання.

Додаткові виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць отримують військовослужбовці, які беруть участь в активних бойових діях.

Мобілізація в Україні: що змінюється?

  • У додатку Резерв+ планують розширити функціонал для сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Деякі громадяни зможуть протестувати сервіс, отримавши доступ до нового сервісу "Штрафи онлайн".
     

  • В Україні також набув чинності закон про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, який має запрацювати до кінця 2025 року.
     

  • Він передбачає, що ТЦК та СП зможуть отримувати інформацію про фактичне місце проживання особи, наявність відстрочки, можливі виїзди людини за кордон та дублювання даних.