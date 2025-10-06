Загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили щонайменше до 5 листопада. За законом, мобілізовані громадяни мають право перейти на контрактну форму служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення адвоката Юрія Айвазяна на порталі "Юристи.UA".

Хто може підписати контракт?

Мобілізовані українці можуть укласти контракт вже під час служби. Однак тривалість контракту залежить від військового звання:

для рядового складу мінімальний термін становить 3 роки;

для сержантів і старшин – від 3 до 5 років;

для офіцерів – щонайменше 5 років;

для офіцерів авіації мінімальний термін контракту становить 10 років.

Варто зазначити, що при підписанні контракту передбачені стартові виплати, зокрема одноразова грошова допомога в розмірі від 24 до 30 тисяч гривень залежно від звання.

Додаткові виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць отримують військовослужбовці, які беруть участь в активних бойових діях.

Мобілізація в Україні: що змінюється?