Чи можуть мобілізовані укласти контракт з чітким терміном: відповідь юриста
- Мобілізовані українці можуть підписати контракт з ЗСУ, причому тривалість контракту залежить від військового звання.
- Передбачені стартові виплати при підписанні контракту, а також додаткові виплати для тих, хто бере участь в активних бойових діях.
Загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили щонайменше до 5 листопада. За законом, мобілізовані громадяни мають право перейти на контрактну форму служби.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення адвоката Юрія Айвазяна на порталі "Юристи.UA".
Хто може підписати контракт?
Мобілізовані українці можуть укласти контракт вже під час служби. Однак тривалість контракту залежить від військового звання:
- для рядового складу мінімальний термін становить 3 роки;
- для сержантів і старшин – від 3 до 5 років;
- для офіцерів – щонайменше 5 років;
- для офіцерів авіації мінімальний термін контракту становить 10 років.
Варто зазначити, що при підписанні контракту передбачені стартові виплати, зокрема одноразова грошова допомога в розмірі від 24 до 30 тисяч гривень залежно від звання.
Додаткові виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць отримують військовослужбовці, які беруть участь в активних бойових діях.
Мобілізація в Україні: що змінюється?
У додатку Резерв+ планують розширити функціонал для сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Деякі громадяни зможуть протестувати сервіс, отримавши доступ до нового сервісу "Штрафи онлайн".
В Україні також набув чинності закон про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, який має запрацювати до кінця 2025 року.
Він передбачає, що ТЦК та СП зможуть отримувати інформацію про фактичне місце проживання особи, наявність відстрочки, можливі виїзди людини за кордон та дублювання даних.