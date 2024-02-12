Чи можуть працівники ТЦК перевіряти документи на вулиці: юрист вказав на двозначність ситуації

Вже незабаром в Україні може з’явитися новий закон про мобілізацію. Як він вплине на роботу військкоматів, читайте далі.

У нашій країні не існує однозначного трактування того, чи можуть працівники ТЦК перевіряти документи у чоловіків на вулиці. Про це в ефірі Київ24 заявив адвокат Андрій Приходько.

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Чи мають право військкоми перевіряти документи

Юрист наголосив, що існують два документи: один – це постанова Кабміну, а другий – це закон України.

Постанова дозволяє працівникам військкомату перевіряти паспорти на вулиці та затримувати у разі, якщо особа відмовляється надати відповідні посвідчення. Законодавством не дозволяється перевірка документів військовими.

Якщо ж у представників ТЦК виникла якась підозра стосовно певної особи та її дій, вони повинні викликати поліцейських та вже за їх участю отримувати від людини пояснення чи перевіряти документи. Самостійно представники ТЦК теж не можуть здійснювати перевірку.

Закон має вищу юридичну силу за постанову. Втім, у суспільстві є така двозначність. Тому що одні правозахисники кажуть, що працівники ТЦК не можуть перевіряти людей і затримувати їх. Водночас деякі працівники ТЦК кажуть, що вони мають право. І звідси виникають резонансні ситуації, які були в Одесі, Львові,

– каже Приходько.

У новому законопроєкті це питання намагаються врегулювати. І це правильно, наголошує адвокат.

якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

якщо особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом;

якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;

якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;

якщо особа порушує відповідні заборони, введені на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

: Постанова Кабміну від 29 грудня 2021 року № 1456 перелічуж, підстави , за яких військові мають перевіряти документи на вулиці:

Нагадаємо, у ТЦК відповіли, що його співробітники самостійно не мають право затримувати особу. Вони повинні викликати для цього правоохоронців.

9 лютого Кабмін значно розширив повноваження військкоматів.