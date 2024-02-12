У нашій країні не існує однозначного трактування того, чи можуть працівники ТЦК перевіряти документи у чоловіків на вулиці. Про це в ефірі Київ24 заявив адвокат Андрій Приходько.
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Чи мають право військкоми перевіряти документи
Юрист наголосив, що існують два документи: один – це постанова Кабміну, а другий – це закон України.
Постанова дозволяє працівникам військкомату перевіряти паспорти на вулиці та затримувати у разі, якщо особа відмовляється надати відповідні посвідчення. Законодавством не дозволяється перевірка документів військовими.
Якщо ж у представників ТЦК виникла якась підозра стосовно певної особи та її дій, вони повинні викликати поліцейських та вже за їх участю отримувати від людини пояснення чи перевіряти документи. Самостійно представники ТЦК теж не можуть здійснювати перевірку.
Закон має вищу юридичну силу за постанову. Втім, у суспільстві є така двозначність. Тому що одні правозахисники кажуть, що працівники ТЦК не можуть перевіряти людей і затримувати їх. Водночас деякі працівники ТЦК кажуть, що вони мають право. І звідси виникають резонансні ситуації, які були в Одесі, Львові,
– каже Приходько.
У новому законопроєкті це питання намагаються врегулювати. І це правильно, наголошує адвокат.
Нагадаємо, у ТЦК відповіли, що його співробітники самостійно не мають право затримувати особу. Вони повинні викликати для цього правоохоронців.
9 лютого Кабмін значно розширив повноваження військкоматів.