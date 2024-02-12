В нашей стране не существует однозначной трактовки того, могут ли работники ТЦК проверять документы у мужчин на улице. Об этом в эфире Киев24 заявил адвокат Андрей Приходько.

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Имеют ли право военкомы проверять документы

Юрист отметил, что существуют два документа: один – это постановление Кабмина, а второй – это закон Украины.

Постановление позволяет работникам военкомата проверять паспорта на улице и задерживать в случае, если лицо отказывается предоставить соответствующие удостоверения. Законодательством не разрешается проверка документов военными.

Если же у представителей ТЦК возникло какое-то подозрение относительно определенного лица и его действий, они должны вызвать полицейских и уже с их участием получать от человека объяснения или проверять документы. Самостоятельно представители ТЦК тоже не могут осуществлять проверку.

Закон имеет высшую юридическую силу за постановление. Впрочем, в обществе есть такая двусмысленность. Потому что одни правозащитники говорят, что работники ТЦК не могут проверять людей и задерживать их. В то же время некоторые работники ТЦК говорят, что они имеют право. И отсюда возникают резонансные ситуации, которые были в Одессе, Львове,

– говорит Приходько.

В новом законопроекте этот вопрос пытаются урегулировать. И это правильно, отмечает адвокат.

Справка: Постановление Кабмина от 29 декабря 2021 года № 1456 перечисляет, основания , при которых военные должны проверять документы на улице: если лицо имеет внешние признаки, похожи на признаки лица, находящегося в розыске, или без вести пропавшего лица;

если существует достаточно оснований считать, что лицо совершило или намеревается совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, оборот которых ограничен или запрещен, или для хранения, использования или перевозки которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или дорожно-транспортного происшествия, другого чрезвычайного происшествия;

если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо причастно к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

если лицо нарушает соответствующие запреты, введены на территории, где введен правовой режим военного положения.

Напомним, в ТЦК ответили, что его сотрудники самостоятельно не имеют право задерживать лицо. Они должны вызвать для этого правоохранителей.

9 февраля Кабмин значительно расширил полномочия военкоматов.