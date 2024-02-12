В нашей стране не существует однозначной трактовки того, могут ли работники ТЦК проверять документы у мужчин на улице. Об этом в эфире Киев24 заявил адвокат Андрей Приходько.
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Имеют ли право военкомы проверять документы
Юрист отметил, что существуют два документа: один – это постановление Кабмина, а второй – это закон Украины.
Постановление позволяет работникам военкомата проверять паспорта на улице и задерживать в случае, если лицо отказывается предоставить соответствующие удостоверения. Законодательством не разрешается проверка документов военными.
Если же у представителей ТЦК возникло какое-то подозрение относительно определенного лица и его действий, они должны вызвать полицейских и уже с их участием получать от человека объяснения или проверять документы. Самостоятельно представители ТЦК тоже не могут осуществлять проверку.
Закон имеет высшую юридическую силу за постановление. Впрочем, в обществе есть такая двусмысленность. Потому что одни правозащитники говорят, что работники ТЦК не могут проверять людей и задерживать их. В то же время некоторые работники ТЦК говорят, что они имеют право. И отсюда возникают резонансные ситуации, которые были в Одессе, Львове,
– говорит Приходько.
В новом законопроекте этот вопрос пытаются урегулировать. И это правильно, отмечает адвокат.
Напомним, в ТЦК ответили, что его сотрудники самостоятельно не имеют право задерживать лицо. Они должны вызвать для этого правоохранителей.
9 февраля Кабмин значительно расширил полномочия военкоматов.