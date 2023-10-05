Працювати в територіальних водах України важко: чи можуть росіяни замінувати зерновий коридор

Росія намагатиметься нашкодити цивільним суднам, які прямуватимуть зерновим коридором. Для цього ворог може використовувати міни.

Відповідну інформацію від МЗС Великої Британії пояснив капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.

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Він розповів, що зараз коридор проходить в межах територіального моря України, Румунії, Болгарії та Туреччини.

Що стосується нашої частини, то це дуже мілка зона. Якщо поєднати гирла Дунаю з мисом Тарханкут на карті, то все, що буде на північ – має глибину 50 метрів й менше. На цих глибинах такі підводні човни, як 636.3, діяти не можуть. Це дуже ризиковано,

– зазначив Риженко.

На його думку, в межах Чорного моря вони застосовуватися не будуть. Це також підтверджує практика участі підводних човнів на навчаннях "Сі Бриз", які проходили з 1997 року. Як правило, вони вже десь за 100 миль на північний схід від Одеси підіймаються в надводне положення й потім заходять в Одесу.

Дивіться повне відео з капітаном першого рангу запасу ВМС України:

Якщо подивитися узбережжя Болгарії та Румунії, там фактично одразу від берега йде дуже серйозне поглиблення. Можна зробити припущення, що підводні російські човни можуть підходити фактично впритул територіальних вод й застосовувати свої спеціальні міни, які проходять під водою до 17 кілометрів та стають в бойовий режим.

Андрій Риженко зазначив, що загроза від підводних човнів в наших водах – невелика, адже там дуже небезпечна навігація. Проте можливі варіанти диверсійного характеру для прихованої постановки морських мін та їх застосування. Саме це може бути серйозним фактором, який буде шкодити судноплавству.

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