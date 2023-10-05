Работать в территориальных водах Украины трудно: могут ли россияне заменять зерновой коридор

Россия будет пытаться навредить гражданским кораблям, которые будут следовать зерновым коридором. Для этого враг может использовать мины.

Соответствующую информацию от МИД Великобритании объяснил капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

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Он рассказал, что сейчас коридор проходит в пределах территориального моря Украины, Румынии, Болгарии и Турции.

Что касается нашей части, то это очень мелкая зона. Если соединить устья Дуная с мысом Тарханкут на карте, то все, что будет на север, имеет глубину 50 метров и меньше. На этих глубинах такие подлодки, как 636.3, действовать не могут. Это очень рискованно,

– отметил Рыженко.

По его мнению, в пределах Черного моря они не будут применяться. Это также подтверждает практика участия подлодок на учениях "Си Бриз", проходившие с 1997 года. Как правило, они уже где-то в 100 милях к северо-востоку от Одессы поднимаются в надводное положение и затем заходят в Одессу.

Смотрите полное видео с капитаном первого ранга запаса ВМС Украины:

Если посмотреть на побережье Болгарии и Румынии, там фактически сразу от берега идет очень серьезное углубление. Можно предположить, что подлодки могут подходить фактически вплотную территориальных вод и применять свои специальные мины, которые проходят под водой до 17 километров и становятся в боевой режим.

Андрей Рыженко отметил, что угроза от подлодок в наших водах – небольшая, ведь там очень опасная навигация. Однако возможны варианты диверсионного характера для скрытой постановки морских мин и их применения. Именно этоможет быть серьезным фактором, который будет вредить судоходству.

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