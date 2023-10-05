Соответствующую информацию от МИД Великобритании объяснил капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

Важно 489 обстрелов за минувшие сутки: в районе железной дороги у Бахмута продолжаются тяжелые бои

Он рассказал, что сейчас коридор проходит в пределах территориального моря Украины, Румынии, Болгарии и Турции.

Что касается нашей части, то это очень мелкая зона. Если соединить устья Дуная с мысом Тарханкут на карте, то все, что будет на север, имеет глубину 50 метров и меньше. На этих глубинах такие подлодки, как 636.3, действовать не могут. Это очень рискованно,

– отметил Рыженко.

По его мнению, в пределах Черного моря они не будут применяться. Это также подтверждает практика участия подлодок на учениях "Си Бриз", проходившие с 1997 года. Как правило, они уже где-то в 100 милях к северо-востоку от Одессы поднимаются в надводное положение и затем заходят в Одессу.

Смотрите полное видео с капитаном первого ранга запаса ВМС Украины:

Если посмотреть на побережье Болгарии и Румынии, там фактически сразу от берега идет очень серьезное углубление. Можно предположить, что подлодки могут подходить фактически вплотную территориальных вод и применять свои специальные мины, которые проходят под водой до 17 километров и становятся в боевой режим.

Андрей Рыженко отметил, что угроза от подлодок в наших водах – небольшая, ведь там очень опасная навигация. Однако возможны варианты диверсионного характера для скрытой постановки морских мин и их применения. Именно этоможет быть серьезным фактором, который будет вредить судоходству.

Что известно о зерновом соглашении