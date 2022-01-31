У МВС пообіцяли поділитися першими подробицями обставин стрілянини на "Південмаші"

Міністерство внутрішніх справ сформувало комісію, яка розслідуватиме обставини трагедії на "Південмаші" у Дніпрі. Перші напрацювання обіцяють повідомити вже на початку лютого.

Таку заяву зробив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. За його словами, перші подробиці представлять ще до кінця тижня, тобто ще до 6 лютого.

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Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії

Єнін наголосив, що у МВС прагнуть зрозуміти, що призвело до неправомірного застосування нацгвардійцем Рябчуком вогнепальної зброї. Також у відомстві хочуть вжити заходів, аби не допустити повторення таких моторошних випадків у майбутньому. "Ми націлені на максимально ефективний результат", – запевнив заступник міністра.

Посадовець уточнив, що до складу комісії увійшли представники різних департаментів, секторів та напрямків. Вони, зокрема, перевірять реагування на скарги до керівників військової частини, в якій трапилася трагедія. Адже, як повідомляла нардепка Юлія Яцик, Рябчук попередив бійку між нацгвардійцями, натомість через це його почали цькувати й називати "стукачем".

Також комісія перевірить дотримання порядку зберігання, обігу та видачі зброї у військовій частині, а також факти та причини звернень військовослужбовців до медичних закладів.

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