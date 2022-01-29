За даними слідства, підозрюваний втік з місця трагедії з бойовою зброєю. Згодом Рябчук ходив по житлових кварталах Дніпра. Неподалік від "Південмашу" хлопець намагався зупиняти автомобілі.

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Зупинивши один з легкових автомобілів, він наказав жінці відвести його до міста Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області у житлові квартали,

– мовиться у повідомленні.

Наразі у ДБР просять небайдужих людей, які бачили Рябчука, вийти на зв'язок. Номер чергової частини ТУ ДБР у Полтаві: 0800-350-352.

Монастирський навідався до потерпілих

Глава МВС України Денис Монастирський у суботу, 29 січня, відвідав постраждалих на "Південмаші". Міністр перевірив, чи поранених забезпечили усім необхідним.

Монастирський розповів, що здати кров постраждалим виявили бажання відразу 170 правоохоронців.

Окрім того, цивільні жителі Дніпра також приходять, аби допомогти пораненим.

Постраждалі – у важному стані, однак є позитивна динаміка.

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Допис ДБР:

​Слідчі ДБР шукають свідків та очевидців трагічної події на Південмаші у Дніпрі

Слідчі Теруправління ДБР Полтави шукають свідків та очевидців, які бачили Артемія Рябчука, який вчинив стрілянину на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі.

Слідством встановлено, що підозрюваний після того, як втік з місця пригоди з бойовою зброєю, ходив по житлових кварталах міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу та намагався зупиняти автомобілі. Зупинивши один з легкових автомобілів він наказав жінці відвести його до м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області у житлові квартали.

У зв'язку з чим, просимо небайдужих громадян, які бачили у вказаний період Артемія Рябчука, зв'язатись за телефоном 0800-350-352 (чергова частина ТУ ДБР у м. Полтаві).