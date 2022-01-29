За даними слідства, підозрюваний втік з місця трагедії з бойовою зброєю. Згодом Рябчук ходив по житлових кварталах Дніпра. Неподалік від "Південмашу" хлопець намагався зупиняти автомобілі.
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Зупинивши один з легкових автомобілів, він наказав жінці відвести його до міста Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області у житлові квартали,
– мовиться у повідомленні.
Наразі у ДБР просять небайдужих людей, які бачили Рябчука, вийти на зв'язок. Номер чергової частини ТУ ДБР у Полтаві: 0800-350-352.
Монастирський навідався до потерпілих
- Глава МВС України Денис Монастирський у суботу, 29 січня, відвідав постраждалих на "Південмаші". Міністр перевірив, чи поранених забезпечили усім необхідним.
- Монастирський розповів, що здати кров постраждалим виявили бажання відразу 170 правоохоронців.
- Окрім того, цивільні жителі Дніпра також приходять, аби допомогти пораненим.
- Постраждалі – у важному стані, однак є позитивна динаміка.
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Допис ДБР:
Слідчі ДБР шукають свідків та очевидців трагічної події на Південмаші у Дніпрі
Слідчі Теруправління ДБР Полтави шукають свідків та очевидців, які бачили Артемія Рябчука, який вчинив стрілянину на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі.
Слідством встановлено, що підозрюваний після того, як втік з місця пригоди з бойовою зброєю, ходив по житлових кварталах міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу та намагався зупиняти автомобілі. Зупинивши один з легкових автомобілів він наказав жінці відвести його до м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області у житлові квартали.
У зв'язку з чим, просимо небайдужих громадян, які бачили у вказаний період Артемія Рябчука, зв'язатись за телефоном 0800-350-352 (чергова частина ТУ ДБР у м. Полтаві).