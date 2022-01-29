По данным следствия, подозреваемый скрылся с места трагедии с боевым оружием. Впоследствии Рябчук ходил жилыми кварталами Днепра. Недалеко от "Южмаша" парень пытался останавливать автомобили.

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Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в город Подгородное Днепровского района в жилые кварталы,

– говорится в сообщении.

Пока в ГБР просят неравнодушных людей, которые видели Рябчука, выйти на связь. Номер дежурной части ТУ ГБР в Полтаве: 0800-350-352.

Монастырский наведался к пострадавшим

Глава МВД Украины Денис Монастырский в субботу, 29 января, посетил пострадавших на "Южмаше". Министр проверил, обеспечили ли раненых всем необходимым.

Монастырский рассказал, что сдать кровь пострадавшим изъявили желание сразу 170 стражей порядка.

Кроме того, гражданские жители Днепра также приходят, чтобы помочь раненым.

Пострадавшие – в тяжелом состоянии, но есть положительная динамика.

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Сообщение ГБР:

Следователи ГБР ищут свидетелей и очевидцев трагического события на Южмаше в Днепре

Следователи Теруправления ГБР Полтавы ищут свидетелей и очевидцев, которые видели Артемия Рябчука, устроившего стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре.

Следствием установлено, что подозреваемый после того, как скрылся с места происшествия с боевым оружием, ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в г. Подгородное Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы.

В связи с этим просим неравнодушных граждан, видевших в указанный период Артемия Рябчука, связаться по телефону 0800-350-352 (дежурная часть ТУ ГБР в г. Полтаве).