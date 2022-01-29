Информацию о самоубийствах в военной части, в которой 20-летний Артем Рябчук открыл стрельбу, ранее подтвердил Николай Балан. Он был командующим Нацгвардией, но подал в отставку.
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Странные обстоятельства смерти военного
Супруги Вержаковские из Кировоградищины поделились своей трагической историей. Их сын Мансур был срочником в той же части №3021, где накануне произошла стрельба. 19-летний парень ушел на службу в 2017 году. Родители утверждают, что юноша ни на что не жаловался. Весть от руководства о том, что нацгвардиец совершил самоубийство, повергла в шок родных.
Мансур Вержаковский из Кировоградищины / Скриншот с видео
Вержаковские уверены, что на самом деле Мансура могли убить. На это, мол, указывали и синяки на теле, и одежду, которую якобы уже надели на мертвого человека. Отец рассказал и о других странных обстоятельствах смерти. "Мой сын, значит, заступил в караул с разобранным автоматом, и еще и застрелился им", – отметил он.
Родные говорят, что сына могли избивать из-за денег
Родители Мансура заметили, что незадолго до смерти сын начал переживать из-за банковской карты, которую оставил дома. На счету было до 10 – 12 тысяч гривен. "Они его избивали, потому что он не дал номер карточки, чтобы снять эти деньги", – убеждена мать погибшего нацгвардейца.
Другого нацгвардейца хоронили в закрытом гробу
В июле 2019 года, спустя год после смерти Мансура, в той же части снова сообщили о самоубийстве 20-летнего военного Андрея Кибы. Его мать Анна также не верит, что парень мог покончить с собой. За день до трагического инцидента он звонил бабушке и поздравлял ее с днем рождения. Парень утверждал, что у него все хорошо.
Андрей Киба также погиб в военной части в Днепре / Скриншот с видео
Через несколько дней после этого родным сказали, что Андрей умер. Мать отчаянно пытается выяснить, при каких обстоятельствах это произошло, но безрезультатно. Все потому, что руководство воинской части приказало хоронить юношу в закрытом гробу.
Я мама! Они должны были мне показать сына, которого я хороню. Должны были разрешить открыть гроб, чтобы я попрощалась. А так – я не знаю, кого похоронила,
– отметила Киба.
Трагедия на "Южмаше" в Днепре: что известно
- Нацгвардиец Артем Рябчук жестоко расстрелял 5 человек, которые должны были караулить на заводе "Южмаш". Еще 5 – получили ранения, состояние нескольких пострадавших медики до сих пор оценивают как тяжелое.
- Военные из этой части рассказали ужасные факты о своей службе, в частности – о "дедовщине". Они утверждают, что командиры издевались над солдатами и доводили их до самоубийств.
- Ранее нардеп Юлия Яцик заявила, что у Рябчука были проблемы в коллективе после того, как он предупредил потасовку между солдатами. Мол, его начали травить. ДБР проверяет эту информацию.
- Сам нападающий признался в содеянном и заявил, что очень сожалеет. По словам адвоката Рябчука, над его подзащитным издевались в воинской части.
- Суд уже избрал парню меру пресечения – самое суровое из всех возможных. Артём будет находиться под стражей до 27 марта 2022 года без возможности внесения залога.
Что известно о Рябчуке, который расстрелял 5 человек: смотрите видео