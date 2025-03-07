По словам военного Артема Карякина, ВСУ пока выдерживают давление, но вскоре им придется "немного отступить". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Сумы".

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Какова ситуация на Курском направлении

Карякин, который выполняет боевые задачи в рамках операции ВСУ в Курской области, рассказывает, что заехать в Суджу практически невозможно, потому что все простреливается российскими военными. Кроме этого, трудно подвозить снаряды, эвакуация не работает, а также очень плохая связь.

Там до окружения совсем немного осталось. Ждем стремительные решения, или закончится все плохо,

– говорит Артем "Восточный" Карякин.

Отметим, что, по данным Deep State, по состоянию на 16:00 7 марта в направлении Журавки украинским военным удается сдерживать россиян. Однако, между Новеньким и Журавкой у российской армии имеется больший успех и там оккупанты пытаются двигаться по посадкам, заходя на территорию Сумщины.

Однако Силы обороны осуществляют поражения по российским военным и делают все, чтобы не дать им продвинуться. Аналитики Deep State отмечают, что именно в районе Новенького наблюдается самая тяжелая ситуация.

Там враг осуществляет накопление сил и пытается двигаться на Басовку, за которой откроется путь на КПП "Суджа". Россияне прибегают к таким действиям с целью физического перекрытия логистики, которая идет из Юнаковки. Из-за количественного превосходства российской армии, для украинских военных возникает еще больше трудностей.

Кроме этого, происходит активизация россиян на правом фланге Курской группировки войск Сил обороны в районе села Куриловка до государственной границы с Сумской областью.