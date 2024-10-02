Міністр МВС Росії бідкається через недостатнє фінансування: до чого тут Путін

Владімір Колокольцев, глава МВС Росії, визнав, що його відомству не вистачає фінансування. Мовляв, не може підвищити зарплатню пересічним дільничим. Якщо він публічно бідкається на нестачу грошей і не боїться гніву Владіміра Путіна, то йому вже немає що втрачати.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що МВС – найслабкіша силова структура Росії. Ба більше, її навіть не можна називати "силовою структурою".

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Російське МВС принижено

Коли Путін прийшов до влади, він рішуче змінив співвідношення сил між МВС та ФСБ, які завжди конкурували.

Він звільнив у 2001 році тодішнього главу МВС Владіміра Рушайло, і фактично принизив це відомство. Відтоді російське міністерство внутрішніх справ має жалюгідний вигляд,

– наголосив журналіст.

Тоді з підпорядкування міністерства забрали основні силові структури на користь росгвардії – внутрішньої армії Росії.

Тому Колокольцеву вже немає чого втрачати. А стан, в якому перебуває поліція та інші структури просто вбивчий,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! Російські ЗМІ, коментуючи заяву Колокольцева щодо недостатнього фінансування міністерства внутрішніх справ Росії, відзначають, що він вважав "самовпевненим" вимагати грошей для свого відомства в умовах проведення Росією так званої "СВО".

Міністр не боїться про це говорити, тому що ситуація у МВС настільки жахлива, що Путін нічого не зможе з ним зробити. Хіба що звільнити, адже навряд чи проти нього, на думку опозиціонера, будуть застосовані якісь репресії.

Оскільки ця структура більшою мірою має обслуговувати громадян, а не владу, порівняно з росгвардії, ФСО, ФСБ, то вона перебуває в такому приниженому та убогому становищі,

– резюмував Ігор Яковенко.

Зазначимо, що Росія планує збільшити витрати на оборону у 2025 році. В бюджеті на 2025 – 2027 роки передбачено спрямувати 13,2 трильйона рублів (близько 140 мільярдів доларів) на оборону в 2025 році. Ця сума перебільшує аналогічні витрати на 2024 рік, які склали 10,4 трильйона рублів (близько 110 мільярдів доларів).

Відповідно ці кошти більші, ніж заплановані витрати Росії у 2025 році на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та федеральну економіку разом узяті.