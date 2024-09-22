Мовиться про оголошення мобілізації в Росії. Політична аналіткиня, російська опозиціонерка Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що через неї протести росіян не зупинить навіть поліція.

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Що може спонукати росіян до багатомільйонного бунту

Політична аналіткиня пояснила, що російський диктатор дуже боїться соціального невдоволення, бунтів або ж навіть революції, якщо він офіційно оголосить про хвилю мобілізації в Росії.

Якщо на революцію вийдуть, наприклад, 10 тисяч росіян, їх можуть розстріляти. Однак з мільйоном цього ніхто не зробить. Ні військові, ні поліція з ними не впораються,

– зазначила Курносова.

За словами політичної аналіткині, її часто затримували на акціях протесту, на які вона ходила, і поліцейські кожного разу питали, чому ж на бунт вийшло так мало людей, адже якби їх було більше, вони б їх розігнати не змогли і перейшли б на сторону протестувальників.

Що таке мільйон на вулицях Москви чи Петербурга? Це означає, що ті самі ж поліцейські розуміють, що серед цього мільйону є їхні друзі, знайомі та рідні, в яких вони вистрілити точно не зможуть,

– зауважила Курносова.

За словами політичної аналіткині, ФСО, федеральна служба охорони Росії, проводить свої закриті опитування серед росіян та знає їхні настрої. Мешканці країни-агресорки дуже негативно настроєні щодо нової хвилі мобілізації.

"Тому, якщо повести її сьогодні, коли Росія перебуває у набагато гіршому становищі, ніж у 2022 році, Кремль не розуміє та не знає, чим вона може закінчитись. Точка кипіння наближається", – підкреслила Курносова.

Зверніть увагу! Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що оскільки Кремль боїться оголошення мобілізації через негативні настрої росіяни, Путін намагається здійснювати її неофіційно, а саме покладає надії на добровольців та нерегулярні формування.