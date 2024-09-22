Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що мовиться як про короткострокову, так і середньострокову перспективу.

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Що відомо про позицію Росії щодо мобілізації

Фахівці пояснюють, що Кремль не повністю придушив локальні протести, організовані дружинами російських мобілізованих військовослужбовців після оголошення часткової мобілізації 21 вересня 2022 року.

Адже навіть 21 вересня 2024 року група дружин мобілізованих росіян влаштувала протест перед штаб-квартирою міноборони Росії, вимагаючи зустрічі з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим. Проте провокатори протест розігнали, а Бєлоусов не вийшов до дружин.

За оцінкою ISW, російська влада не бажає проводити черговий раунд часткової або загальної мобілізації через страх президента Росії Владімір Путіна перед суспільною реакцією на примусовий призов у запас,

– заявили аналітики.

До речі, протягом операції ЗСУ в Курській області Путін акцентував на наборі добровольців.

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Фахівці ISW кажуть, що це свідчить про намагання російського диктатора уникнути обурення суспільства через офіційне оголошення мобілізації. Проте він покладає надії на: