У МЗС Франції підтвердили, що ЄС досягнув консенсусу щодо кандидатського статусу України

Країни Європейського Союзу досягли консенсусу щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Відповідний статус Україна може отримати вже 23 – 24 червня.

Консенсусу досягли на зустрічі глав МЗС країн ЄС

Глава МЗС Франції та міністр у європейських справах міністерства Європи Клеман Бон повідомив, що країни ЄС під час дискусії дійшли повного консенсусу щодо питання України. Відповідну заяву він зробив після зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі.

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У нас сьогодні була дискусія, яка показала широку згоду, я навіть скажу цілковиту згоду щодо просування з цих питань, передусім що стосується можливості визнання статусу кандидата для України у найближчому майбутньому,

– заявив Бон.

Він додав, що питання надання Україні статусу кандидата у члени ЄС тепер у руках лідерів країн Євросоюзу. Водночас Клеман Бон наголосив, що заявки України, Молдови та Грузії будуть розглядатися окремо.

За його словами, наразі у Європі є воля сказати Україні, що "час дискусії щодо європейської інтеграції почався".

Клеман Бон нагадав, що надання статусу кандидата не означає негайного вступу до ЄС. Він підкреслив, що процес приєднання до Євросоюзу – складний і довгий.

При цьому глава МЗС Франції нагадав про "Європейське політичне співтовариство", яке пропонує створити французький лідер Еммануель Макрон. За його словами, через те, що процес приєднання до ЄС займе багато часу, Макрон запропонував цей "додатковий захід".

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Україна має отримати статус кандидата в члени ЄС: що відомо

Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата у члени ЄС. Разом з нашою країною рекомендацію отримала Молдова.

Для того, щоб Україна отримала цей статус, нашій державі слід виконати низку умов. Серед них:

обрати нового голову Конституційного суду;

посилити боротьбу з корупцією;

забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей європейським стандартам;

запровадити антиолігархічне законодавство;

ухвалити новий закон про ЗМІ;

завершити реформу нацменшин.

Деякі вимоги Україна вже почала виконувати. Зокрема, Верховна Рада прийняла закон про ратифікацію Стамбульської конвенції, який президент Володимир Зеленський підписав 21 червня.

Саміт ЄС відбудеться 23 – 24 червня. Саме на ньому члени Євросоюзу повинні ухвалити рішення про надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

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