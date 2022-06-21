В МИД Франции подтвердили, что ЕС достиг консенсуса относительно кандидатского статуса Украины

Страны Европейского Союза достигли консенсуса по поводу предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Соответствующий статус Украина может получить уже 23 – 24 июня.

Консенсуса достигли на встрече глав МИД стран ЕС

Глава МИД Франции и министр по европейским делам министерства Европы Клеман Бон сообщил, что страны ЕС в ходе дискуссии пришли к полному консенсусу по вопросу Украины. Соответствующее заявление он сделал после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

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У нас сегодня была дискуссия, которая показала широкое согласие, я даже скажу полное согласие относительно продвижения по этим вопросам, прежде всего, что касается возможности признания статуса кандидата для Украины в ближайшем будущем,

– заявил Бон.

Он добавил, что вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС теперь в руках лидеров стран Евросоюза. В то же время, Клеман Бон подчеркнул, что заявки Украины, Молдовы и Грузии будут рассматриваться отдельно.

По его словам, сейчас в Европе есть воля сказать Украине, что "время дискуссии относительно европейской интеграции началось".

Клеман Бон напомнил, что предоставление статуса кандидата не означает немедленное вступление в ЕС. Он подчеркнул, что процесс присоединения к Евросоюзу – сложный и долгий.

При этом глава МИД Франции напомнил о "Европейском политическом сообществе", которое предлагает создать французский лидер Эммануэль Макрон. По его словам, из-за того, что процесс присоединения к ЕС займет много времени, Макрон предложил эту "дополнительную меру".

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Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС: что известно

Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Вместе с нашей страной рекомендацию получила Молдова.

Для того чтобы Украина получила этот статус, нашему государству следует выполнить ряд условий. Среди них:

избрать нового председателя Конституционного суда;

усилить борьбу с коррупцией;

обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег европейским стандартам;

ввести антиолигархическое законодательство;

принять новый закон о СМИ;

завершить реформу нацменьшинств.

Некоторые требования Украина уже начала выполнять. В частности, Верховная Рада приняла закон о ратификации Стамбульской конвенции, который президент Владимир Зеленский подписал 21 июня.

Саммит ЕС состоится 23 – 24 июня. Именно на нем члены Евросоюза должны принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС.

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