В Енергоатомі підтвердили обшуки НАБУ і САП: компанія співпрацює зі слідством
- В офісі Енергоатому проводяться слідчі дії, які здійснюють НАБУ та САП у рамках антикорупційної операції.
- Енергоатом заявив про повну співпрацю зі слідством та надання всіх необхідних матеріалів для розслідування.
В офісі Енергоатому 10 листопада проводять обшуки. Їх здійснюють представники НАБУ та САП у рамках масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
У компанії заявили, що повністю сприяють розслідуванню. Про це пише 24 Канал з посиланням на АТ "НЕК Енергоатом".
Як Енергоатом прокоментував обшуки?
В Енергоатомі підтвердили, що 10 листопада в офісі товариства проводяться слідчі дії. Їх ведуть детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Енергоатом повністю співпрацює зі слідчими органами, надає всі запитувані матеріали та сприяє об'єктивному і прозорому розслідуванню,
– йдеться в заяві.
У компанії також наголошують, що там зацікавлені у повному з'ясуванні обставин справи та не перешкоджають процесуальним діям.
Що відомо про операцію НАБУ та САП?
10 листопада 2025 року НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетику. Її проводять спільно із САП.
За даними детективів, задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, на викриття якої пішло 15 місяців.
Основним механізмом протиправної діяльності слідство називає систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі 10 – 15% вартості контрактів.
"Українська правда" повідомляла також, що з обшуками прийшли, зокрема, до співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча. За даними ЗМІ, він втік з України за кілька годин до обшуків.