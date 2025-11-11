В Енергоатомі відреагували на звинувачення у масштабній корупційній схемі

НАБУ і САП провели масштабну операцію "Мідас" з викриття корупції у сфері енергетики та провели обшуки на підприємстві "Енергоатом". Своєю чергою, у компанії заявили, що серйозно ставляться до звинувачень.

Про це пише 24 Канал із посиланням на офіційну заяву наглядової ради АТ НАЕК "Енергоатом". Дивіться також Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці Що в Енергоатомі кажуть про звинувачення у корупції? Наглядова рада заявила, що ставиться серйозно до нещодавніх звинувачень у корупції, пов'язаних із працівниками Енергоатому. Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади,

– запевнили в Енергоатомі. У компанії скличуть спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме: ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій,

комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії. Що відомо про операцію "Мідас"? Нагадаємо, що НАБУ та САП 10 листопада оприлюднили заяву, у якій повідомили про те, що вони проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Робота з викриття злочинної організації тривала 15 місяців. Учасники групи вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ"НАЕК "Енергоатом".

Слідчі проводили обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка та на території підприємства "Енергоатом".