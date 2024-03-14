Вже вкотре: Бундерстаг знову не підтримав постачання ракет Taurus в Україну

Німецький Бундестаг вчергове відхилив резолюцію щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Цю пропозицію ініціював опозиційний блок ХДС/ХСС.

У четвер, 14 березня, більшість депутатів німецького Бундерстагу проголосували проти ініціативи ХДС і ХСС.

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495 депутатів Бундестагу не підтримали постачання німецької крилатої ракети Taurus. "За" проголосували лише 190 законодавців, а 5 депутатів утрималися. Варто зазначити, що до складу депутатської групи ХДС/ХСС входять 197 депутатів.

Під час дебатів лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх захищав відмову канцлера Олафа Шольца від поставок.

Переломні часи - не для політичних гравців. Необхідні розум, розсудливість і ясність. Саме цим і займається федеральний канцлер під час обговорень, які він веде як глава уряду,

– сказав політик.

Таким чином коаліція підтримала позицію канцлера Олафа Шольца, який чітко висловлювався проти постачання вже кілька разів. Лише в середу він підтвердив свою позицію під час виступу в парламенті.

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