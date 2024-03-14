Вже вкотре: Бундерстаг знову не підтримав постачання ракет Taurus в Україну
Джерело:Spiegel
Німецький Бундестаг вчергове відхилив резолюцію щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Цю пропозицію ініціював опозиційний блок ХДС/ХСС.
У четвер, 14 березня, більшість депутатів німецького Бундерстагу проголосували проти ініціативи ХДС і ХСС.
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495 депутатів Бундестагу не підтримали постачання німецької крилатої ракети Taurus. "За" проголосували лише 190 законодавців, а 5 депутатів утрималися. Варто зазначити, що до складу депутатської групи ХДС/ХСС входять 197 депутатів.
Під час дебатів лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх захищав відмову канцлера Олафа Шольца від поставок.
Переломні часи - не для політичних гравців. Необхідні розум, розсудливість і ясність. Саме цим і займається федеральний канцлер під час обговорень, які він веде як глава уряду,
– сказав політик.
Таким чином коаліція підтримала позицію канцлера Олафа Шольца, який чітко висловлювався проти постачання вже кілька разів. Лише в середу він підтвердив свою позицію під час виступу в парламенті.
Надання Україні ракет Taurus: що відомо
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц, попри шалений тиск на нього в Німеччині, відмовляється передавати Україні ракети Taurus. Він побоюється, що випадку, якщо ці ракети вдарять по території Росії чи важливим для неї об'єктах, це зробить Німеччину стороною конфлікту.
- Пізніше Шольц пояснював складність постачання Taurus Києву тим, що для їх застосування потрібна присутність німецьких військових в Україні, однак, з погляду канцлера Німеччини, це є неприпустимим.
- Також глава МЗС Велика Британія Девід Кемерон запропонував Німеччині здійснити "кільцевий обмін" ракетами. За його планом, Німеччина має передати Британії ракети Taurus, а Лондон надасть Києву і додаткові ракети Storm Shadow.
- В Німеччині думки з приводу цієї пропозиції розділилися. Опозиція виступає проти такого обміну, а очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок його підтримала.