Уже в который раз: Бундерстаг снова не поддержал поставки ракет Taurus в Украину
Источник:Spiegel
Немецкий Бундестаг в очередной раз отклонил резолюцию о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Это предложение инициировал оппозиционный блок ХДС/ХСС.
В четверг, 14 марта, большинство депутатов немецкого Бундерстага проголосовали против инициативы ХДС и ХСС.
Читайте также Найдутся ли деньги для Украины: страны, которые продолжают больше всего помогать
495 депутатов Бундестага не поддержали поставки немецкой крылатой ракеты Taurus. "За" проголосовали лишь 190 законодателей, а 5 депутатов воздержались. Стоит отметить, что в состав депутатской группы ХДС/ХСС входят 197 депутатов.
Во время дебатов лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених защищал отказ канцлера Олафа Шольца от поставок.
Переломные времена - не для политических игроков. Необходимы разум, здравомыслие и ясность. Именно этим и занимается федеральный канцлер во время обсуждений, которые он ведет как глава правительства,
– сказал политик.
Таким образом коалиция поддержала позицию канцлера Олафа Шольца, который четко высказывался против поставок уже несколько раз. Лишь в среду он подтвердил свою позицию во время выступления в парламенте.
Предоставление Украине ракет Taurus: что известно
- Канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на огромное давление на него в Германии, отказывается передавать Украине ракеты Taurus. Он опасается, что в случае, если эти ракеты ударят по территории России или важным для нее объектам, это сделает Германию стороной конфликта.
- Позже Шольц объяснял сложность поставки Taurus Киеву тем, что для их применения требуется присутствие немецких военных в Украине, однако, с точки зрения канцлера Германии, это недопустимо.
- Также глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии осуществить "кольцевой обмен" ракетами. По его плану, Германия должна передать Британии ракеты Taurus, а Лондон предоставит Киеву и дополнительные ракеты Storm Shadow.
- В Германии мнения по поводу этого предложения разделились. Оппозиция выступает против такого обмена, а глава МИД Германии Анналена Бербок его поддержала.