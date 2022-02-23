РНБО просить Раду ввести надзвичайний стан по всій країні
Рада з нацбезпеки й оборони звертається до Верховної Ради з проханням ввести надзвичайний стан по всій країні. До такого кроку вдаються через загострення на Донбасі.
Про те, що РНБО просить парламент розглянути можливість введення в Україні надзвичайного стану, на брифінгу розповів Олексій Данілов, повідомляє 24 канал.
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РНБО просить Раду ввести НС в Україні
Рада з нацбезпеки звертається до Верховної Ради зі закликом проголосувати за введення надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.
Данілов пояснив, що обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, аналізуватимуть ситуацію на місцях та вводитимуть певні заходи, які передбачає режим надзвичайного стану.
Заходи, які можуть вводити в областях:
- посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства,
- обмеження руху транспортних засобів і їх огляд,
- перевірка у людей документів тощо.
"Це превентивні заходи потрібні для того, щоб у країні був спокій, щоб працювала економіка", – наголосив секретар РНБО.
Він уточнив, що обмеження можуть як посилювати, так і послаблювати. Данілов знову звернув увагу на необхідності протидіяти спробам Росії дестабілізувати ситуацію в Україні.
До слова, народні депутати голосуватимуть за це вже 23 лютого.
РНБО просить Раду ввести НС по всій Україні: дивіться відео
Що таке надзвичайний станЦе тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента. Після цього за відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану – від 30 до 60 днів. Однак за потреби його можуть продовжити.
Розмови про введення воєнного стану в Україні: головне
- 21 лютого очільник Кремля визнав бойовиків з тимчасово окупованих територій Донбасу. Після цього Володимир Путін підписав "договори про дружбу" з ватажками бойовиків.
- Далі лідер держави-агресорки віддав розпорядження ввести війська на територію квазіутворень для нібито "забезпечення миру". Тобто Кремль "легалізував" своїх бійців, які перебувають на тимчасово окупованій території України з 2014 року.
- У ЗМІ на тлі цього з'явилася інформація про те, що РНБО може ввести воєнний стан.
- Володимир Зеленський наголосив, що його вводитимуть у випадку, якщо Кремль наважиться на повномасштабну агресію.