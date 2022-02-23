СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение по всей стране
Совет по нацбезопасности и обороне обращается в Верховную Раду с просьбой ввести чрезвычайное положение по всей стране. К такому шагу прибегают из-за обострения на Донбассе.
О том, что СНБО просит парламент рассмотреть возможность введения в Украине чрезвычайного положения, рассказал на брифинге Алексей Данилов, сообщает 24 канал.
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СНБО просит Раду ввести ЧП в Украине
Совет по нацбезопасности обращается в Верховную Раду с призывом проголосовать за введение чрезвычайного положения по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.
Данилов пояснил, что областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут анализировать ситуацию на местах и вводить определенные меры, предусматривающие режим чрезвычайного положения.
Меры, которые могут вводиться в областях:
- усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства,
- ограничение движения транспортных средств и их осмотр,
- проверка у людей документов и т.д.
"Это превентивные меры нужны для того, чтобы в стране было спокойствие, чтобы работала экономика", – подчеркнул секретарь СНБО. Он уточнил, что ограничения могут как усугублять, так и ослаблять. Данилов снова обратил внимание на необходимость противодействовать попыткам России дестабилизировать ситуацию в Украине.
Кстати, народные депутаты будут голосовать за это уже 23 февраля.
СНБО просит Раду ввести ЧП по всей Украине: смотрите видео
Что такое чрезвычайное положениеЭто временный правовой режим, предусматривающий ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту. После этого за решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней. Однако при необходимости его могут продлить.
Разговоры о введении военного положения в Украине: главное
- 21 февраля глава Кремля признал боевиков с временно оккупированных территорий Донбасса. После этого Владимир Путин подписал "договоры о дружбе" с предводителями боевиков.
- Далее лидер государства-агрессора отдал распоряжение ввести войска на территорию квазиобразований для якобы "обеспечения мира". То есть Кремль "легализовал" своих бойцов, находящихся на временно оккупированной территории Украины с 2014 года.
- В СМИ на фоне этого появилась информация о том, что СНБО может ввести военное положение.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что его будут вводить в случае, если Кремль решится на полномасштабную агрессию.