СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение по всей стране

Совет по нацбезопасности и обороне обращается в Верховную Раду с просьбой ввести чрезвычайное положение по всей стране. К такому шагу прибегают из-за обострения на Донбассе.

О том, что СНБО просит парламент рассмотреть возможность введения в Украине чрезвычайного положения, рассказал на брифинге Алексей Данилов, сообщает 24 канал.

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СНБО просит Раду ввести ЧП в Украине

Совет по нацбезопасности обращается в Верховную Раду с призывом проголосовать за введение чрезвычайного положения по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.

Данилов пояснил, что областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут анализировать ситуацию на местах и ​​вводить определенные меры, предусматривающие режим чрезвычайного положения.

Меры, которые могут вводиться в областях:

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства,

ограничение движения транспортных средств и их осмотр,

проверка у людей документов и т.д.

"Это превентивные меры нужны для того, чтобы в стране было спокойствие, чтобы работала экономика", – подчеркнул секретарь СНБО. Он уточнил, что ограничения могут как усугублять, так и ослаблять. Данилов снова обратил внимание на необходимость противодействовать попыткам России дестабилизировать ситуацию в Украине.

Кстати, народные депутаты будут голосовать за это уже 23 февраля.

СНБО просит Раду ввести ЧП по всей Украине: смотрите видео

Что такое чрезвычайное положение Это временный правовой режим, предусматривающий ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту. После этого за решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней. Однако при необходимости его могут продлить.

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