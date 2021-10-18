Нагадує "Гру в кальмара": у "Голосі" оригінально пояснили, чому не підтримають держбюджет-2022

Нардепка Кіра Рудик порівняла бюджет на 2022 рік з культовим серіалом "Гра в кальмара". За її словами, представники бізнесу – це наразі ті ж гравці із серіалу, які ризикують життями, не знаючи правил.

Фракція "Голосу" у Верховній Раді не буде підтримувати бюджет на 2022 рік у тій редакції, яку пропонує Уряд. Про це Рудик розповіла, спілкуючись із журналістами біля Верховної Ради.

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Держбюджет-2022 – "Гра в кальмара"

Кіра Рудик зазначила, що раунди у грі, за проєктом бюджету, – реалії життя українців.

Локдаун. Вона зазначила, що наразі незрозуміло, коли його введуть і скільки людей і бізнесів з нього вийдуть. За минулі локдауни, за словами Рудик, не вийшла третина малого і середнього бізнесу. Ціни на газ. Нардепка зазначила: влада дбає про населення і об'єкти інфраструктури. Бізнес же купує паливо за суперзавищеними цінами. Законопроєкт 5600. Це, за словами, Рудик, наступний раунд "гри в кальмара", на який потраплять ті, хто пройде попередні два рівні.

Фракція "Голос" не буде підтримувати державний бюджет на 2022 рік. Ми вважаємо, що він є абсолютно нереалістичним. Він є бюджетом, який не передбачає об'єктивної реальності,

– сказала Кіра Рудик.

Державний бюджет на 2022 рік: головне

, "Гра в кальмара" – найпопулярніший серіал на Netflix за всю історію сервісу. У центрі сюжету 465 людей, які через фінансову скруту беруть участь у 6 смертельних іграх. Переможець – один, який отримає грошовий приз, усі інші – загинуть.

Джерело: 24 канал

Уряд 15 вересня розглянув проєкт Державного бюджету на 2022 рік.

До 20 жовтня у нардепів є час, щоб проголосувати за проєкт у першому читанні.

У проєкті бюджету заклали середньорічний курс долара на рівні 28,6 гривні.

Серед головних цифр документу: зменшення дефіциту бюджету до 3,5% і рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП.

У 2022 році очікують на 14% вищих доходів, ніж цьогоріч, а саме – 1,26 трильйона гривень.



Головні цифри держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу

Повний текст публікації Кіри Рудик:

Минулого тижня знов спілкувалась з підприємцями про виклики, з якими вони стикаються зараз: хто пережив минулий локдаун, тепер очікує на новий, хто вже вакцинував свої команди – тепер потерпає від цін на газ, а хто переживе це все – буде сплачувати підвищені податки наступного року (через законопроєкт 5600).

Мені це нагадало серіал "Гра в кальмара" (думаю, більшість вже подивились). Випробування, до яких неможливо підготуватись, бо правила тобі оголошують безпосередньо перед грою. І щоразу кількість гравців зменшується: минулий локдаун не пережили близько третини підприємців, скільки переживе цю зиму – хотілося б, щоб не 1 з 500, як в серіалі.

Перше випробування: епідемія та наступний локдаун.

Друге – ціна на газ.

Третє – підвищення податків для тих, хто ще не закриється.