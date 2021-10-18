Как "Игра в кальмара": в "Голосе" оригинально объяснили, почему не поддержат госбюджет-2022

Нардеп Кира Рудык сравнила бюджет на 2022 год с культовым сериалом "Игра в кальмара". По ее словам, представители бизнеса – это сейчас те же игроки из сериала, которые рискуют жизнями, не зная правил.

Фракция "Голоса" в Верховной Раде не будет поддерживать бюджет на 2022 год в той редакции, которую предлагает Правительство. Об этом Рудык рассказала, общаясь с журналистами возле Верховной Рады.

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Госбюджет-2022 – "Игра в кальмара"

Кира Рудык отметила, что раунды в игре по проекту бюджета – реалии жизни украинцев.

Локдаун. Она отметила, что пока непонятно, когда его введут и сколько людей и бизнесов из него выйдут. Из прошедших локдаунов, по словам Рудык, не вышла треть малого и среднего бизнеса. Нардеп отметила: власть заботится о населении и объектах инфраструктуры. Бизнес же покупает топливо по суперзавышеным ценам. Законопроект 5600. Это, по словам Рудык, следующий раунд "Игры в кальмара", на который попадут те, кто пройдет предыдущие два уровня.

Фракция "Голос" не будет поддерживать государственный бюджет на 2022 год. Мы считаем, что он является абсолютно нереалистичным. Он является бюджетом, который не предусматривает объективной реальности,

– сказала Кира Рудык.

Государственный бюджет на 2022 год: главное

Напомним, "Игра в кальмара" – самый популярный сериал на Netflix за всю историю сервиса. В центре сюжета 465 человек, которые из-за финансовых трудностей участвуют в 6 смертельных играх. Победитель – один, который получит денежный приз, все остальные – погибнут.

Источник: 24 канал

Правительство 15 сентября рассмотрело проект государственного бюджета на 2022 год.

До 20 октября у нардепов есть время, чтобы проголосовать за проект в первом чтении.

В проекте бюджета заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,6 гривны.

Среди главных цифр документа: уменьшение дефицита бюджета до 3,5% и рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП.

В 2022 году ожидают на 14% более высокие доходы, чем в этом году, а именно – 1,26 триллиона гривен.



Главные цифры госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала

Полный текст публикации Киры Рудык:

На прошлой неделе вновь общалась с предпринимателями о вызовах, с которыми они сталкиваются сейчас: кто пережил прошлый локдаун, теперь ожидает новый, кто уже вакцинировал свои команды – теперь страдает от цен на газ, а кто переживет это все будет платить повышенные налоги в следующем году (из-за законопроекта 5600).

Мне это напомнило сериал "Игра в кальмара" (думаю, большинство уже посмотрели). Испытания, к которым невозможно подготовиться, потому что правила тебе объявляют непосредственно перед игрой. И каждый раз количество игроков уменьшается: прошлый локдаун не пережили около трети предпринимателей, сколько переживет эту зиму – хотелось бы, чтобы не 1 из 500, как в сериале.

Первое испытание: эпидемия и следующий локдаун.

Второе – цена на газ.

Третье – повышение налогов для тех, кто еще не закроется.