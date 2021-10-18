Фракція "Голосу" у Верховній Раді не буде підтримувати бюджет на 2022 рік у тій редакції, яку пропонує Уряд. Про це Рудик розповіла, спілкуючись із журналістами біля Верховної Ради.
Цікаве спостереження Серіал "Гра в кальмара": політика й економіка
Держбюджет-2022 – "Гра в кальмара"
Кіра Рудик зазначила, що раунди у грі, за проєктом бюджету, – реалії життя українців.
- Локдаун. Вона зазначила, що наразі незрозуміло, коли його введуть і скільки людей і бізнесів з нього вийдуть. За минулі локдауни, за словами Рудик, не вийшла третина малого і середнього бізнесу.
- Ціни на газ. Нардепка зазначила: влада дбає про населення і об'єкти інфраструктури. Бізнес же купує паливо за суперзавищеними цінами.
- Законопроєкт 5600. Це, за словами, Рудик, наступний раунд "гри в кальмара", на який потраплять ті, хто пройде попередні два рівні.
Фракція "Голос" не буде підтримувати державний бюджет на 2022 рік. Ми вважаємо, що він є абсолютно нереалістичним. Він є бюджетом, який не передбачає об'єктивної реальності,
– сказала Кіра Рудик.
Державний бюджет на 2022 рік: головне
Джерело: 24 канал
- Уряд 15 вересня розглянув проєкт Державного бюджету на 2022 рік.
- До 20 жовтня у нардепів є час, щоб проголосувати за проєкт у першому читанні.
- У проєкті бюджету заклали середньорічний курс долара на рівні 28,6 гривні.
- Серед головних цифр документу: зменшення дефіциту бюджету до 3,5% і рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП.
- У 2022 році очікують на 14% вищих доходів, ніж цьогоріч, а саме – 1,26 трильйона гривень.
Головні цифри держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу
Повний текст публікації Кіри Рудик:
Минулого тижня знов спілкувалась з підприємцями про виклики, з якими вони стикаються зараз: хто пережив минулий локдаун, тепер очікує на новий, хто вже вакцинував свої команди – тепер потерпає від цін на газ, а хто переживе це все – буде сплачувати підвищені податки наступного року (через законопроєкт 5600).
Мені це нагадало серіал "Гра в кальмара" (думаю, більшість вже подивились). Випробування, до яких неможливо підготуватись, бо правила тобі оголошують безпосередньо перед грою. І щоразу кількість гравців зменшується: минулий локдаун не пережили близько третини підприємців, скільки переживе цю зиму – хотілося б, щоб не 1 з 500, як в серіалі.
Перше випробування: епідемія та наступний локдаун.
Друге – ціна на газ.
Третє – підвищення податків для тих, хто ще не закриється.