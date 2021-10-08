Напав на журналіста – втратив кар'єру: Мецгер поплатився за кредит окупантам

Керівник державного "Укрексімбанку" Євген Мецгер після відсторонення може написати книгу, як зіпсувати репутацію за 24 години. Ще в понеділок, 4 жовтня, його вважали широко відомою особистістю в доволі вузьких колах.

Але вже сьогодні про нього говорять чи не з "кожної праски". Так буває, коли хочеш вдавати з себе одного, а на ділі робиш інше.

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Замість "колишньої слави" він тепер вимушений визнати, що його поведінка "завдала величезної шкоди іміджу банку, моральному духу його чудового колективу і престижу професії банкіра, як такій".

Я за природою врівноважена людина. Ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень. Стрес і навантаження цьому не виправдання. Євген Мецгер Голова "Укрексімбанку"

Він говорить, що все – через шалений стрес і навантаження. Звісно, якщо ти друг президента, всі гроші на велике будівництво виділяють через твій банк, то це ще той стрес.

Тут ще й журналісти приходять з провокативними запитаннями, на які ти жодним чином не розраховував: про якісь мільйонні кредити комусь, хто живе на непідконтрольних Україні територіях.

Тут рятуватимеш свою "п'яту точку" усіма мислимими і немислимими шляхами.

Замість того, щоб сказати no comments, або цього запитання не було у запиті, він сам почав забирати камеру, скручувати руки операторам та затримувати журналіста.

Погана робота піар-відділу банку

І все заради того, щоб твої "айтішники" все підчистили. А вони працюють так само як і пресслужба банку: тобто за шалені гроші, але без жодної користі для твоєї репутації.

Мені здається що насамперед проблема в піар-відділі цього банку. Те, що вони скасували пресконференцію, показує, наскільки все було непрофесійно зроблено. Там бюджет 8,6 мільйона гривень – цей піар-супровід. Тетяна Попова Ексзаступниця міністра інформаційної політики

Річ у тому, що репутацію приватного підприємства "PR Комора" (саме вони займаються цим) дійсно намагалися рятувати. Але проблема у тому, що робили це як могли, тобто жодним чином.

Бо спочатку вони Мецгеру, певно, порадили все заперечувати. Адже відеодоказів немає, значить, нічого не було. Водночас говорити вони почали навіть раніше за журналістів, сподіваючись, що спрацює правило "хто перший розповів, той і правий".

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Вже далі покликали інших ЗМІ до себе на пресконференцію. В підсумку її за пів години скасували, а Мецгер зник, ще й самоусунувся на час слідства. Тож прокурори шукали його, щоб вручити підозру і знайшли лише на наступний день.

Шок Мецгера

Голова "Укрексімбанку" написав пост із вибаченнями. Мовляв, в це важко повірити, але він сам був шокований своєю ж поведінкою щодо журналістів "Схем".



Мецгер написав пост з вибаченням / Пресслужба "Укрексімбанку"

На мою думку, він більше був шокований тим, що відео таки з'явилося у мережі, бо не мало б. Натомість ми не лише почули, бо у журналістів був аудіозапис (уявіть собі, телефони теж пишуть), а й побачили з відновлених файлів, що там насправді у кабінеті відбувалося.

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Щоправда, експерти говорять, що саме через те, що запис відновлений, справа надалі може загальмуватися.

Очевидно, що зараз Мецгеру порадять залягти на дно з цим відстороненням. Пізніше слідство, можливо, скаже, що порушень не було. Все конкретно залежатиме від результатів слідства. Цікавий момент – питання доказової бази. Суд може сказати, що відновлене відео – це вже не те автентичне відео, яке відзняли під час інтерв'ю з паном Мецгером. Iгор Чаленко Політолог

Наскільки б це не здавалося нісенітницею (бо яка різниця, відновлене відео чи автентичне, на ньому є звук, картинка), є дійові особи Євген, Володя і Ігор, але в Україні немає жодного вироку щодо нападів на пресу. А таких нападів було більше, ніж достатньо.

У 2020 році було 77 випадків застосування фізичної сили до представників ЗМІ.

Але конкретно цей випадок, скажу чесно, вселяє обережну надію, що Мецгер не відбудеться штрафом у 8,5 тисяч гривень, а все ж таки отримає максимальне покарання обмеження або позбавлення волі з забороною займати певні посади.

Реакція правоохоронних органів

На диво, також швидкою були реакції і правоохоронних органів, і генерального прокурора, і депутатів "слуг", які відразу відхрестилися від Мецгера.



Скандал із Мецгером в "Укрексімбанку" / Скриншот з розслідування "Схем"

Мовляв, поняття не мають, хто це, та й взагалі, хто б він не був, звідки він не був (нагадаю, що до цього його вважали близьким до президента, бо і сам Мецгер з Кривого рогу), але якщо таке собі дозволяє, то має бути відстороненим.

Ми вимагаємо відсторонення керівника "Укрексімбанку" від виконання своїх обов'язків на період розслідування. Якщо інформація, яку надали нам журналісти, підтвердиться, то вимагатимемо його звільнення,

– заявив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Це та реакція, якої ми всі очікували. Тепер чекаємо на дії. Хотіла б нагадати Мецгеру просту і зрозумілу істину: Україна – не Росія. Це там за напад на журналістів нічого не буває. Це там свободи російської преси вимагає Європа.

Це там канал можуть назвати не лише іноземним агентом, бо він не поділяє позицію головного, а й закрити його, щоб він дарма не підбурював людей до відстоювання своїх прав.

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Це там журналістів можуть відправити до в'язниці навіть не за запитання, а за їхнє висвітлення проблеми кримських татар. Тут, в Україні, саме журналісти – четверта влада. А ким будете завтра ви, Мецгере, поки до кінця не зрозуміло.