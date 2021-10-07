Наразі поліцейські розслідують справу за частиною 3 статті 171 про вплив на журналіста, який чинив підорюваний, користуючись своїм службовим становищем.

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Зауважимо, що саме третя частина 171 статті передбачає найжорсткіше покарання за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Якщо провину Мецгера та Пікалова доведуть у суді, їм може загрожувати:

штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів (3 400 – 8 500 гривень);

або до 5 років обмеження волі;

або до 3 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Водночас спочатку справу розслідували за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України, яка передбачала м'якше покарання – штраф до 850 гривень, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років.

Що відомо про напад на журналістів "Схем"