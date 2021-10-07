Сейчас полицейские расследуют дело по части 3 статьи 171 о влиянии на журналиста, которое оказывал подозреваемый, пользуясь своим служебным положением.
Важно Полиция переквалифицировала дело о нападении в "Укрэксимбанке"
Заметим, что именно третья часть 171 статьи предусматривает самое жесткое наказание за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Если вину Мецгера и Пикалова докажут в суде, им может грозить:
- штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов (3 400 – 8 500 гривен);
- или до 5 лет ограничения свободы;
- или до 3 лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В то же время сначала дело расследовали по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала более мягкое наказание – штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет.
Что известно о нападении на журналистов "Схем"
- 4 октября журналисты программы "Схемы" записывали интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Однако после неудобного вопроса Мецгер начал вести себя агрессивно и приказал забрать технику и удалить материал с флешек.
- По приказу Мецгера, охранники забрали у оператора 2 камеры и изъяли из них карточки. Против журналиста и оператора применили силу и не выпускали из кабинета.
- Когда технику вернули журналистам, скандальных кадров уже не было. В конце концов журналистам удалось восстановить утраченные видео.
- Полиция приобщила видеофайлы к материалам дела. А сам Мецгер сложил полномочия председателя правления "Укрэксимбанка". 7 октября полиция объявила о подозрении Мецгеру и Пикалову.