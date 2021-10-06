Водночас дії співробітників "Укрексімбанку" та його голови продовжують кваліфікувати за статтею 171 про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

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Що змінилося

Правоохоронці змінили кваліфікацію справу з частини 1 статті 171 на частину 3 тієї ж статті. Її застосовують проти осіб, які чинили вплив на журналіста, користуючись своїм службовим становищем. Як пояснив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, третя частина зазначеної статті – "найсуворіша".

Її санкція передбачає покарання у вигляді:

штрафу від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів (3 400 – 8 500 гривень);

до 5 років обмеження волі;

до 3 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Зауважимо, що раніше кривдникам журналістів загрожувало максимальне покарання у вигляді штрафу до 850 гривень, арешту до 6 місяців або обмеження волі до 3 років.

Що відомо про напад на журналістів "Схем"

4 жовтня журналісти програми "Схеми" записували інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Однак після незручного запитання Мецгер почав поводитися агресивно та наказав забрати техніку та видалити матеріал з флешок.

За наказом Мецгера, охоронці забрали в оператора 2 камери та вилучили з них картки. Проти журналіста та оператора застосували силу та не випускали з кабінету.

В "Укрексімбанку" заявили, що журналісти "Схем" ставили питання, яких не було у надісланому під час запиту переліку.

Зрештою журналістам вдалося відновити втрачені відео. Поліція долучила відеофайли до матеріалів справи. А сам Мецгер склав повноваження голови правління "Укрексімбанку".