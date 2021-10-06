Відтак соцмережі почали жартувати: мовляв, айтішник нездалий раз не зміг "вичистити це гі*но у нуль". Ми зібрали у цьому матеріалі декілька смішних реакцій.
Нагадаємо Журналісти "Схем" відновили видалені кадри нападу на них в "Укрексімбанку"
"А якщо це айтішники "Укрексімбанку" завалили фейсбук?"
Епічність ситуації у тому, що голова правління банку Євген Мецгер попросив видалити відео "в нуль". Увесь момент: від його початкової відмови продовжувати інтерв'ю і аж до кадрів у кабінеті айтішника вдалося відновити. Туди ж і потрапила його реакція "Витерти?"
- Топ найгірших IT-спеціалістів у світі:
3 місце: Кіт на клавіатурі
2 місце: Працівник Facebook
1 місце: Айтішник Укрексімбанку, – пожартував журналіст Роман Голубовський.
Не оминули користувачі соцмереж і паралелі з нещодавнім падінням фейсбуку. Пригадали і зависання "Дії".
- "Мало хто знає, що ІТ-шником в "Укрексімбанк" працює творець "Дії""
- "А шо якшо айтішники Укрексімбанку – це також айтішники Фейсбука?"
- "удаляли...удаляли... та не удалили", – Укрексімбанк
Вакансія в Укрексімбанк / Зображення з телеграму "Погляд Приходька"
Окремою темою обговорення стала агресивна поведінка Мецгера до журналістів.
– Укрексімбик
– Може Укрексімбанк?
– Так-так. Вибачте, – написав редактор "Української правди" Михайло Ткач.
Укрексі́мбанк до біса обісрався… – написав користувач immortality
Відсилка до легендарної пісні про діда Максима / Зображення зі сторінки Дмитра Коваленка
Дивіться відео з "Укрексімбанку", яке вдалося відновити
Коротко про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку"
- Знімальна група у складі журналіста Кирила Овсяного і оператора Олександра Мазура брали інтерв'ю у голови правління державного банку "Укрексімбанк" Євгена Мецгера.
- Журналіст спитав про багатомільйонний кредит, який видав банк, і який, за джерелами ЗМІ, є сумнівним.
- Відтак посадовець відмовився продовжувати інтерв'ю, назвавши це провокацією.
- Після цього голова правління "Укрексімбанку" наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов став заважати зйомці.
- Згодом оператора скрутили і силою забрали у нього флешки. Їх віднесли "до айтішника", якому наказали видалити увесь зміст.