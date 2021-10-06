Соцсети же начали шутить: мол, айтишник неспособный, раз не смог "вычистить это го*но в ноль". Мы собрали в этом материале несколько смешных реакций.

Напомним Журналисты "Схем" восстановили удаленные кадры нападения на них в "Укрэксимбанке"

"А если это айтишники "Укрэксимбанка" завалили фейсбук?"

Эпичность ситуации в том, что председатель правления банка Евгений Мецгер попросил удалить видео "в ноль". Весь момент от его изначального отказа продолжать интервью и до кадров в кабинете айтишника удалось восстановить. Туда же и попала его реакция "Очистить?"

Топ худших IT-специалистов в мире:

3 место: Кот на клавиатуре

2 место: Работник Facebook

1 место: айтишники "Укрэксимбанка", – пошутил журналист Роман Голубовский.

Не обошли пользователи соцсетей и параллели с недавним падением фейсбука. Вспомнили и зависания "Дии".



Работа в "Укрэксимбанке" / Картинки из телеграма "Погляд Приходька"

Обратите внимание! На следующий день после инцидента в Офисе Президента заявили, что на время расследования нападения на журналистов "Схем" нужно отстранить председателя правления Евгения Мецгера. Полиция же открыла уголовное производство.

Отдельной темой обсуждения стала агрессивное поведение Мецгера в отношении журналистов.

– Укрексимбик

– Может Укрэксимбанк?

– Да да. Простите, – написал редактор "Украинской правды" Михаил Ткач.

"Укрэксимбанк" к черту обосрался ... – написал пользователь immortality

Отсылка к легендарной песни про деда Максима / Фотографии со страницы Дмитрия Коваленко

Смотрите видео "Укрэксимбанка", которое удалось восстановить

Коротко о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанка"