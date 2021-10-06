Соцсети же начали шутить: мол, айтишник неспособный, раз не смог "вычистить это го*но в ноль". Мы собрали в этом материале несколько смешных реакций.

Напомним Журналисты "Схем" восстановили удаленные кадры нападения на них в "Укрэксимбанке"

"А если это айтишники "Укрэксимбанка" завалили фейсбук?"

Эпичность ситуации в том, что председатель правления банка Евгений Мецгер попросил удалить видео "в ноль". Весь момент от его изначального отказа продолжать интервью и до кадров в кабинете айтишника удалось восстановить. Туда же и попала его реакция "Очистить?"

  • Топ худших IT-специалистов в мире:
    3 место: Кот на клавиатуре
    2 место: Работник Facebook
    1 место: айтишники "Укрэксимбанка", – пошутил журналист Роман Голубовский.

Не обошли пользователи соцсетей и параллели с недавним падением фейсбука. Вспомнили и зависания "Дии".

Вакансія в Укрексімбанк
Работа в "Укрэксимбанке" / Картинки из телеграма "Погляд Приходька"

Скандал з айтішником Укрексімбанку

Отдельной темой обсуждения стала агрессивное поведение Мецгера в отношении журналистов.

– Укрексимбик

– Может Укрэксимбанк?

– Да да. Простите, – написал редактор "Украинской правды" Михаил Ткач.

"Укрэксимбанк" к черту обосрался ... – написал пользователь immortality

Вмер УкрексімбанкОтсылка к легендарной песни про деда Максима / Фотографии со страницы Дмитрия Коваленко

Смотрите видео "Укрэксимбанка", которое удалось восстановить

Коротко о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанка"

  • Съемочная группа в составе журналиста Кирилла Овсяного и оператора Александра Мазура брали интервью у председателя правления государственного банка "Укрэксимбанк" Евгения Мецгера.
  • Журналист спросил о многомиллионном кредите, который выдал банк, и который, по источникам СМИ, выглядит довльно сомнительным.
  • Поэтому чиновник отказался продолжать интервью, назвав это провокацией.
  • После этого председатель правления "Укрэксимбанка" приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Директор департамента информационной политики Владимир Пикалов стал мешать съемке.
  • Впоследствии оператора скрутили и силой забрали у него флешки. Их отнесли "к айтишнику", которому приказали удалить все содержание.