Соцсети же начали шутить: мол, айтишник неспособный, раз не смог "вычистить это го*но в ноль". Мы собрали в этом материале несколько смешных реакций.
Напомним Журналисты "Схем" восстановили удаленные кадры нападения на них в "Укрэксимбанке"
"А если это айтишники "Укрэксимбанка" завалили фейсбук?"
Эпичность ситуации в том, что председатель правления банка Евгений Мецгер попросил удалить видео "в ноль". Весь момент от его изначального отказа продолжать интервью и до кадров в кабинете айтишника удалось восстановить. Туда же и попала его реакция "Очистить?"
- Топ худших IT-специалистов в мире:
3 место: Кот на клавиатуре
2 место: Работник Facebook
1 место: айтишники "Укрэксимбанка", – пошутил журналист Роман Голубовский.
Не обошли пользователи соцсетей и параллели с недавним падением фейсбука. Вспомнили и зависания "Дии".
- "Мало кто знает, что IТ-шником в "Укрэксимбанке" работает создатель "Дии""
- "А что если айтишники "Укрэксимбанка" – это также айтишники Фейсбука?"
- "удаляли ... удаляли ... но не удалили", – Укрэксимбанк
Работа в "Укрэксимбанке" / Картинки из телеграма "Погляд Приходька"
Отдельной темой обсуждения стала агрессивное поведение Мецгера в отношении журналистов.
– Укрексимбик
– Может Укрэксимбанк?
– Да да. Простите, – написал редактор "Украинской правды" Михаил Ткач.
"Укрэксимбанк" к черту обосрался ... – написал пользователь immortality
Отсылка к легендарной песни про деда Максима / Фотографии со страницы Дмитрия Коваленко
Смотрите видео "Укрэксимбанка", которое удалось восстановить
Коротко о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанка"
- Съемочная группа в составе журналиста Кирилла Овсяного и оператора Александра Мазура брали интервью у председателя правления государственного банка "Укрэксимбанк" Евгения Мецгера.
- Журналист спросил о многомиллионном кредите, который выдал банк, и который, по источникам СМИ, выглядит довльно сомнительным.
- Поэтому чиновник отказался продолжать интервью, назвав это провокацией.
- После этого председатель правления "Укрэксимбанка" приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Директор департамента информационной политики Владимир Пикалов стал мешать съемке.
- Впоследствии оператора скрутили и силой забрали у него флешки. Их отнесли "к айтишнику", которому приказали удалить все содержание.