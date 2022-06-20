Напруга зростає: Казахстан заблокував 1700 вагонів із російським вугіллям, – ЗМІ

Від Росії відмовляються навіть здавалося б найвірніші її союзники. У світі залишились одиниці країн, які хочуть бути пов'язані з агресором.

Навіть Казахстан вже зрозумів, що таке "русский мир" і ставить Росії палки в колеса. Та російські ЗМІ повідомляють, що навіть Білорусь вдарила ножем у спину, яка є найвірнішим соратником Росії, інформує 24 канал.

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Російське вугілля не пускають

Саме Білорусь та Казахстан припиняють пропускати російське вугілля. Ці країни вирішили не чекати, коли почнуть діяти європейські санкції.

Ембарго на російське вугілля ЄС запровадив ще на початку квітня. В реальності воно почне діяти з серпня 2022 року. А найближчі союзники Росії поспішають виконати заборону євробюрократів ще раніше.

Білорусь заборонила транзит російського вугілля через свою територію ще з середини квітня. Саме такі повідомлення лунають від російських та білоруських залізниць.



Казахстан заблокував російське вугілля / Фото з місцевих телеграм-каналів

Казахстан зупинив 1700 російських вагонів

Таку ж заборону, як і Білорусь, запровадив й Казахстан. Країна заблокувала на своїй території 1700 вагонів із російським вугіллям. Про це повідомляли джерела з Казахстану.



Російське вугілля не пропускають / Фото з місцевих телеграм-каналів

А президент Касим Жомарт Токаєв частіше став показувати свою нелояльність до Путіна. Зокрема, перед ним він заявив, що не визнає квазіреспубліки на Донбасі.



Казахстан не піде проти санкцій / Фото з місцевих телеграм-каналів

Для самого ж Путіна нова проблема з вугіллям тим неприємна, що ключовими компаніями галузі, як виявилось, володіє його рідня.

Що відбувається між Казахстаном і Росією

Останньою з неоднозначних заяв президента Казахстану щодо Росії було те, що кланятися Путіну не збираються. Мовиться про ситуацію з протестами, які охопили всю країну у січні. Тоді там навіть вводили війська ОДКБ. Президент Казахстану ж вважає, що спроби "деяких осіб" у Росії приписати собі "порятунок Казахстану" від протестів, які відбулися у січні 2022 року, є помилковими. Він нагадав росіянам, що в Казахстан зайшов обмежений контингент ОДКБ, в якому Росія – навіть не лідер, а просто один з учасників.

Також Касим Жомарт Токаєв казав, що Казахстан продовжує співпрацю з Росією, але не буде порушувати західні санкції, які наклали на країну-агресорку через повномасштабне вторгнення в Україну. За його словами, склалася унікальна ситуація, на яку ніхто не міг очікувати, але Казахстан у жодному разі не відмовляється від своїх союзницьких зобов'язань і не збирається виходити з міжнародних союзів та організацій, у яких складається разом із Росією.

При цьому Казахстан намагається уникнути ризиків, щоб його не сплутали з Росією. Тому перейменував свою експортну нафту, яку транспортує через російські морські порти, щоб її не плутали з продуктом держави-агресорки. Нова назва казахської нафти – Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO). Така зміна набула чинності для всіх офіційних документів з понеділка, 6 червня.

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