Напряжение растет: Казахстан заблокировал 1700 вагонов с российским углем, - СМИ

От России отказываются даже на первый взгляд самые верные ее союзники. В мире остались единицы стран, желающих быть связаны с агрессором.

Даже Казахстан уже понял, что такое русский мир и ставит России палки в колеса. Однако российские СМИ сообщают, что даже Беларусь ударила ножом в спину, которая является вернейшим соратником России, информирует 24 канал.

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Российский уголь не пускают

Именно Беларусь и Казахстан перестают пропускать российские угли. Эти страны решили не ждать, когда начнут действовать европейские санкции.

Эмбарго на российские угли ЕС ввел еще в начале апреля. В действительности оно начнет действовать с августа 2022 года. А ближайшие союзники России спешат выполнить запрет евробюрократов еще раньше.

Беларусь запретила транзит российского угля через свою территорию с середины апреля. Именно такие сообщения раздаются от российских и белорусских железных дорог.



Казахстан заблокировал российский уголь / Фото из местных телеграмм-каналов

Казахстан остановил 1700 российских вагонов

Такой же запрет, как и Беларусь, был введен и Казахстаном. Страна заблокировала на своей территории 1700 вагонов с российским углем. Об этом сообщали источники из Казахстана.



Российские угли не пропускают / Фото из местных телеграмм-каналов

А президент Касим Жомарт Токаев чаще стал показывать свою нелояльность Путину. В частности, перед ним он заявил, что не признает квазиреспублики на Донбассе.



Казахстан не пойдет против санкций / Фото с местных телеграмм-каналов

Для самого Путина новая проблема с углем тем неприятна, что ключевыми компаниями отрасли, как оказалось, владеет его родня.

Что происходит между Казахстаном и Россией

Последним из неоднозначных заявлений президента Казахстана по России было то, что кланяться Путину не собираются. Речь идет о ситуации с протестами, охватившими всю страну в январе. Тогда там даже вводили войска ОДКБ. Президент Казахстана же считает, что попытки "некоторых лиц" в России приписать себе "спасение Казахстана" от протестов, состоявшихся в январе 2022 года, ошибочны. Он напомнил россиянам, что в Казахстан вошел ограниченный контингент ОДКБ, в котором Россия даже не лидер, а просто один из участников.

Также Касим Жомарт Токаев говорил, что Казахстан продолжает сотрудничество с Россией , но не будет нарушать западные санкции, наложенные на страну-агрессорку из-за полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, сложилась уникальная ситуация, которой никто не мог ожидать, но Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств и не собирается выходить из международных союзов и организаций, в которых состоит вместе с Россией.

При этом Казахстан пытается избежать рисков , чтобы его не спутали с Россией. Поэтому переименовал свою экспортную нефть, транспортируемую через российские морские порты, чтобы ее не путали с продуктом государства-агрессорки. Новое название казахской нефти – Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO). Такое изменение вступило в силу для всех официальных документов с понедельника, 6 июня.

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