Путін підставив Моді: чому насправді індійський прем'єр їде до України

До України 23 серпня прибуде прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Перед тим він був у Росії, де зустрічався з Владіміром Путіним.

Не варто переоцінювати партнерство між Індією та Росією. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких, зауваживши, що Індія – це найчисельніша демократія у світі, хоча й недосконала.

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Чому для України важливий приїзд Моді

Індія – це капіталістична держава, яка серйозно залежить від світового ринку та фінансів. Їй потрібні ринки, щоб реалізовувати продукцію. До того ж країна отримувала економічні бонуси від ізоляції Росії.

Але зараз Індія та її підприємства можуть самі потрапити під санкції. Тому доводиться обирати між Росією та стосунками з цивілізованими країнами, які надають їй технології.

Щодо політичної частини, то її не варто переоцінювати. Я взагалі думаю, що Путін підставив Моді, коли той відвідав Росію, а того ж дня відбувся варварський обстріл "Охматдиту",

– підкреслив Валентин Гладких.

Це однозначно викликало реакцію індійських дипломатів. Такі ситуації псують довіру та позбавляють можливості працювали разом. З Україною наразі немає тісних контактів, але їх можна налагоджувати. Володимир Зеленський не раз висловлював готовність до діалогу.

Це великий крок вперед, а після цієї зустрічі можуть відбутися події на користь України. Ба більше, не треба забувати, що наша держава веде підготовку до другого Саміту миру. Від позицій таких країн як Індія та Китай багато чого залежить,

– додав політолог.

Україна зацікавлена, щоб Індія відіграла більш активну роль у цьому процесі, використала свої важелі впливу на Путіна, а також утримувалася від допомоги Росії. До того ж для Індії важливе питання продовольства, тому вона не може дистанціюватися від війни в Україні та нічого не робити.

"Візит в Україну не є для Моді лише іміджевою подією. Ключовим є бажання приєднатися до клубу держав, які підтримують світовий порядок і виступити проти сил, які хочуть його зруйнувати", – підсумував політолог.